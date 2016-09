Presentaron al nuevo Director de Comercio, promete transparencia El capitán Leonardo Navarrete Peña es militar retirado del estado de Colima, y asume el cargo como nuevo Director de Comercio La mañana de este miércoles, fue presentado ante los medios de comunicación el nuevo director de Comercio, el capitán Leonardo Navarrete Peña a quien le fue tomada la protesta por la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero y el director de Recursos Humanos Miguel Ángel Sánchez Hernández. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PIE DE FOTO 1A: La Oficial Mayor y el director de Recursos Humanos presentaron al nuevo director de Comercio capitán Leonardo Navarrete Peña. El acto se llevó a cabo a las 10:00 horas en las instalaciones de la Dirección de Comercio y fue Rodríguez Lucero quien le entregó el nombramiento que lo acredita como tal “cargo que habrá de desempeñar a partir del 27 de septiembre del 2016 atendiendo las funciones y obligaciones inherentes a su puesto solicitando se conduzca con honestidad, responsabilidad y eficiencia”. Ya en entrevista, el capitán informó que es originario del estado de Colima, se retiró del Ejército apenas en marzo de este año del 71º Batallón Infantería ubicado en el estado de Durango y se comprometió a desempeñarse “con la transparencia que se requiera, vamos a trabajar con la legalidad, el reglamento y la ley”. Dijo tener pormenores de la ciudad y dentro de las acciones que hará dijo, es pedir se incremente el número de inspectores a 10, dado que solo tienen cuatro y son insuficientes, además realizará una actualización del padrón de comercios. Aseguró Navarrete Peña que no requerirá del servicio de escoltas o de guardia personal ya que su antecesor Óscar Ocampo según se sabe, sí tenía con varias personas para su seguridad. En ese sentido cuestionados Miguel Ángel Sánchez y Elia Rodríguez si el personal de seguridad que tenía Oscar Ocampo había sido asignado por el municipio, ambos indicaron que no, y aunque se contradijeron en sus respuestas en un inicio, al final afirmaron que el ahora ex funcionario pudo haberlos contratado de manera particular. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Capacitarán a policías de tres municipios Activación física y dieta saludable piden en el Día Mundial del Corazón Donó Club de Leones lentes en la zona Tének CONATRAM hará carta abierta al Presidente de la República Ya se tiene terreno para juzgados federales