Tramo reparado a punto de derrumbarse en Valles- El Naranjo

“Ahorita estoy haciendo un oficio a la SCT para alertar tanto a la Junta Estatal de Caminos para que se tomen las medidas sobre todo ahorita que se reparó el socavón de Micos, estamos viendo para que nada más circulen vehículos con una capacidad no mayor a 30 toneladas porque cada carretera tiene sus límites” manifestó en entrevista este miércoles. Señala que por esa rúa circulan unidades que transportan melaza cuya capacidad es de 60 toneladas aunque a veces llevan más de esa cifra, “para esa rúa son 30 toneladas no pueden pasar vehículos con mayor capacidad de acuerdo a lo que marca la ley, ya tiene fracturas y por la filtración del agua puede darse un socavón y por eso estamos alertando, haciendo el oficio para alertar a la autoridad correspondiente” añadió. Por otro lado dijo que pese a que el pronóstico eran lluvias fuertes y muy fuertes afortunadamente no ha sido así en la ciudad sino han sido esporádicas y ello ha favorecido que no se presenten afectaciones en el municipio aunque las precipitaciones continuarán toda esta semana debido al Frente Frío Número 2.