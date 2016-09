Donó Club de Leones lentes en la zona Tének Detectaron más problemáticas de salud. El pasado domingo 11 de septiembre, la organización Club de Leones Internacional, donó a habitantes de escasos recursos económicos del ejido “La Subida”, de la Zona Tének de Valles, lentes cuyo valor en el mercado supera los mil 500 pesos, así como bastones y ropa. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Lentes gratuitos, bastones ortopédicos y ropa llevaron “los leones” al ejido “La Subida” de Valles. A dicha actividad, acudió el director regional de Conservación de la Vista de la organización, Eduardo Vázquez, quien manifestó que el objetivo de esa campaña fue la de donar lentes para miopía, hipermetropía y vista cansada, tres de los cuatro defectos refractivos más fáciles de corregir. “El objetivo de donar estos lentes, es porque la mayoría de las personas no cuentan con recursos en esa zona, que es en la zona Tének, para adquirir lentes de arriba de mil 500 pesos y por parte del Club de Leones tuvimos la iniciativa de traer este beneficio alcanzando una buena cantidad de 130 beneficiados” añadió. En esta campaña se toparon con que muchas personas, tenían otros problemas de la vista como de cataratas, retinopatías y debido a que no se tiene la capacidad para atenderse en Valles, serán canalizadas a la clínica de Guadalupe del Club de Leones, ubicada en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. También acudió, Eduardo Vázquez Casillas, quien añadió que “nos llevamos la satisfacción de alcanzar casi las 200 personas no todas con lentes, con ropa, con bastones y alimentos como pastas que son elementales en la canasta básica de los hogares”. Habrá otra campaña dijo, dentro de 15 a 30 días en un lugar que aún no se define pero que se pretende sea de los más desprotegidos y alejados, “para que nuestros compañeros del Club de Leones, vayan tomando ese cariño y ese amor por servir a las personas y que le cueste un poco de esfuerzo para así aprender a valorar lo que otros no pueden conseguir”, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Presentaron al nuevo Director de Comercio, promete transparencia Capacitarán a policías de tres municipios Activación física y dieta saludable piden en el Día Mundial del Corazón CONATRAM hará carta abierta al Presidente de la República Ya se tiene terreno para juzgados federales