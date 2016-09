Apreciaciones Finalmente el día de ayer fue presentado ante los medios de comunicación el nuevo director de Comercio en Valles Leonardo Navarrete Piña, quien tras dársele su nombramiento informó que es originario de Colima, capitán retirado del Ejército y su último lugar en donde estuvo como tal fue en un Batallón de Infantería en Durango. En dicha presentación, los titulares de Oficialía Mayor Elia Rodríguez y de Recursos Humanos Miguel Ángel Sánchez, se enredaron en sus declaraciones respecto a que si los “guaruras” que traía el hoy ex director de esa área Óscar Ocampo Méndez estaban en la nómina. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Todo comenzó porque el de RH cuestionado sobre cuál sería el destino que tendría el personal que tenía para su seguridad Ocampo Méndez, respondió que volverían a sus anteriores lugares aunque después negó que los funcionarios tengan seguridad proporcionada por el Ayuntamiento, ambos al final afirmaron que el ex funcionario era quien los había contratado y no el Municipio. En ese mismo tema, ayer por la mañana, el abogado de Oscar Ocampo acudió al domicilio del fraccionamiento Valle Alto, que está resguardado por elementos estatales en donde la noche del pasado domingo fueron vistas personas armadas y donde también estaba dicho ex funcionario. El litigante acudió por la camioneta de éste que había permanecido estacionada en el sitio por casi tres días y mientras tanto el juez aun no libera la orden de cateo para registrar ese domicilio. Ayer mismo, entrevistado uno de los representantes de tianguistas, Gregorio Olguín manifestó que espera que el nuevo director de Comercio no sea duro, rígido y prepotente por ser militar retirado y recordó las experiencias que tuvo al inicio de este trienio con el director de PC también salido de las filas del Ejército. También criticó que dicho funcionario provenga de fuera de la ciudad y que no la conozca ni las problemáticas que se tienen en el Municipio en ese tenor pero le apostó a que ojalá por sobre todo busque el diálogo y no la confrontación. Casi al final de septiembre, parece que octubre pinta para que pueda ser un buen mes para el Municipio ya que hace una semana el presidente de la CANACO en Valles anunció que vendrían inversionistas de Italia interesados en instalar restaurantes en la localidad y aunque la fecha no está confirmada está entre ese mes y noviembre. También la encargada de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores Beatriz Ponce anunció que en la segunda semana de octubre vendrán a la ciudad empresarios de Dallas, Texas también con la intención de invertir en la ciudad y aún está pendiente el anuncio que haga la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de cuál es la empresa que se instalará en la zona industrial ya que hasta el momento nada se ha confirmado de manera oficial sino solo se ha dicho que se trata de la cervecera Heineken pero no está confirmado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones