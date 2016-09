Apreciaciones Llueve a cántaros y habrá de continuar el agua, de acuerdo al pronóstico del tiempo, Jueves y Viernes y sábado, mucho se dice que parte de la próxima semana. El agua ha generado ya algunas afectaciones. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), a través de la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales (DGCCE), continúa con el monitoreo de caminos y carreteras del estado con el propósito de salvaguardar la integridad de la ciudadanía que transita por estas vías. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios SOPOT Hidalgo daba a conocer los pormenores por regiones, en Molango, se mantiene el clima nublado y y con presencia de lluvia. Se realizan trabajos de desalojo de derrumbes en la carretera estatal Tlanchinol – Aplantazon – Lolotla, en este tramo dos personas murieron y dos fueron rescatadas de entre los escombros tras un fuerte deslave. En el tramo Zimapán-Jacala se mantiene nublado, como en el resto del estado se retiran piedras caídas en la carretera estatal Chapulhuacán – Tenango – Cahuazas, se trata de un tramo que cada que hay lluvia se ven deslaves ante el reblandecimiento de la tierra que genera caídas de rocas en la carretera. Piden a la sociedad que viaja por estos tramos tomen sus precauciones. En el tramo otomí Tepehua se realizan trabajos de retiro de caídos en la carretera estatal Metepec – Tenango – San Bartolo. La recomendación es clara para conductores, manejar con precaución. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Meléndez Apodaca, acompañado de Emilse Miranda Munive, secretaria general del partido, sostuvo gira de trabajo en los municipios de Zimapán y Nicolás Flores; en la cual se reunió con estructura política y dio seguimiento puntual a la capacitación de síndicos y regidores de los municipios de: Alfajayucan, Tasquillo, Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, Cardonal, Pacula, Jacala, La Misión, Pisaflores, Chapulhuacán y Chilcuautla. Por supuesto el distrito más perdido para el PRI, aun así en su intervención felicitó a la estructura política por la gran responsabilidad que tienen en sus manos al representar al Partido Revolucionario Institucional, al igual refirió la importancia de tener un espacio para el ejercicio de gobierno de cada uno de sus ayuntamientos, en el cual tanto mujeres como hombres que encabezan este encargo deben cuidar y encaminar el desarrollo de cada uno de sus municipios. Durante la gira de trabajo destacó que en el PRI no deben existir concesiones para ningún grupo, las personas que representen un espacio en el Revolucionario Institucional deben ser personas que mantengan la unidad y el trabajo respondiendo con resultados a la ciudadanía. El pasado 23 de septiembre el ayuntamiento de Jacala de Ledezma encabezado por Manuel Rivera Pabello demostró su apoyo y respaldo al equipo de fútbol varonil, quienes solicitaron apoyo a presidencia municipal para comprar sus uniformes, a lo cual tuvieron pronta respuesta, se les hizo entrega de sus uniformes, en dicha entrega asistió el secretario municipal el Profesor Flavio Bautista Chávez en representación del presidente municipal. Vaya disputa que viven por linderos que inició en el año 1998, una vecina de la comunidad de Zozea Alfajayucan, dice haber sido víctima de una injusticia, debido a que familiares suyos la obligaron a abandonar su casa el año pasado. Su historia no es ajena a muchos abusos que quedan enterrados, por que ninguna autoridad lo atiende o por que los afectados no denuncian. El problema empieza cuando su abuelo y su tío adquieren dos predios de aproximadamente cuatro hectáreas en Boxaxni; sin embargo, su tío abuelo , quien en un abuso de confianza escrituró la totalidad del terreno a nombre de su esposa, y el abuelo al darse cuenta de su abuso, le reclama, por lo que el tío accede a realizar un contrato de compra venta para devolverle el área que a él le correspondía. Posteriormente, su abuelo le hereda a su hija un lote de 0.6 hectáreas dentro de ese predio, y finalmente ella se lo hereda a su hija. Con el pasar de los años, una vez que el abuelo y la mamá fallecen, el tío y su familia acusan a la heredera de haberlos despojado de sus tierras, por lo que inician un proceso legal en el que se comete un error al hacer la medición de los terrenos y en 2013 dan la resolución del conflicto otorgándole la totalidad del terreno a su familiar y despojan de su hogar a la señora; pero no es hasta el año 2015 en que ejecutan dicha sentencia, donde sin previo aviso demuelen su hogar sin oportunidad de sacar sus pertenencias, generándole una pérdida total en sus bienes. A la fecha, la afectada logró recuperar algunos documentos que acreditan la propiedad del lote donde tenía su hogar y ahora busca la expropiación de esa tierra, afirmando que no lo quiere para ella, sino que lo quiere donar para que el estado haga lo que crea más conveniente. Otro tema candente en este municipio de Alfajayucan es el daño de Oscar Ángeles en muchas comunidades. En Zozea, el delegado Crescencio Martín Martínez externó su preocupación respecto al cese en la obra de drenaje que se estaba realizando con recursos que la administración pasada, encabezada por Oscar Ángeles García, gestionó en su momento. El Delegado informa que el pasado 14 de septiembre de este año, la constructora encargada de la obra, dio aviso a la delegación que pararía labores temporalmente hasta que se efectuara el pago correspondiente a la segunda mitad de la primera etapa y la parte correspondiente a la etapa final; el delegado también dijo tener desconocimiento total del adeudo que se tenía, puesto que cuando él se acercaba a presidencia durante la administración de Oscar Ángeles, le decían que los pagos ya se habían efectuado y que “no se preocupara”. Y ahora que le pararon la obra pues ahora sí preocúpese pues el ex alcalde ya se fue a Pachuca donde siempre estuvo y dejó todo irregular. 