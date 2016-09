PC con unidades en mal estado Durante la pasada administración Marcelino Capula dijo que fue gracias al edil, Pascual Chárrez que se pudo hacer el arreglo de todas las unidades de auxilio, ya que su indicación ha sido que se atiendan las emergencias con prontitud. Ixmiquilpan, Hgo.- Luego del cambio de administración de la presidencia municipal, y por ende el cambio de directores de las diferentes áreas, Marcelino Capula Martínez titular de Protección Civil y Bomberos, dio a conocer para este medio de comunicación que recibió en malas condiciones las unidades de emergencia con las que cuenta esta dirección del ayuntamiento, esto durante el proceso de entrega – recepción; sin embargo gracias al apoyo del alcalde Pascual Chárrez, dijo se han arreglado todos los vehículos. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Marcelino Capula Martínez titular de Protección Civil y Bomberos. Capula Martínez dijo, “recibo la dirección con varias deficiencias, una de ellas fue que las unidades estaban en mal estado; ahorita gracias a que el presidente municipal se ha preocupado por la corporación de Protección Civil y Bomberos, lo cual ningún presidente le había hecho caso antes a esta dirección, es que podemos mejorar nuestros servicios.” Añadió, “todas las unidades no estaban en buenas condiciones para salir a una emergencia, la motobomba 0501 no tenía frenos, hace unos días salimos a una emergencia a López Rayón sin embargo pese a que no podíamos sacar el camión nos arriesgamos para poder llegar a ese lugar principalmente por la ciudadanía.” El Director de Protección Civil y Bomberos señaló que esta dependencia era la institución más abandonada, más olvidada, “pero ahora Pascual Chárrez ha volteado a ver a los bomberos porque las indicaciones que él ha dado es que atendamos las emergencias lo más pronto que se pueda, esto en favor de la ciudadanía, a través de eso, se ha hecho el arreglo de todas las unidades.” Con respecto a la plantilla con la que cuenta esta dirección, dijo que la administración pasada se contaba con 10 elementos únicamente, “a este día contamos ya con 20 elementos, de los cuales 4 son voluntarios, que para el municipio de Ixmiquilpan este estado de fuerza no es nada, necesitaríamos más personal.” En materia de capacitación para los elementos dijo, “estamos haciendo convenios con Bomberos de la Ciudad de México para que vengan a capacitarnos y el compañero Alejandro Luz Cruz es quien nos está dando el apoyo para esta capacitación contra incendios, en formar comandos de incidentes, paramédicos, manejo de materiales peligrosos, manejo de unidades de emergencia.” Así mismo, señaló que habrá apertura con las diferentes corporaciones de auxilio que hay en el municipio, esto en favor de la ciudadanía, “hasta ahorita he tenido contacto con el presidente de la Cruz Roja Mexicana y de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), ambas con delegación en este municipio; me he puesto a las órdenes de ellos para que trabajemos unidos para servir a la ciudadanía. Por último dijo que su labor primordial es atender a la ciudadanía, “apoyarlos pero también que ellos nos apoyen simplemente con darnos el paso, la cultura vial que tanto hace falta en este municipio, que ya no pongan tantos topes.” ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a participar en el campeonato estatal de básquet Hidalgo cuenta con 12 Centros gerontológicos ¡Zozea sin servicio de drenaje! DIF implementa bazar para reunir fondos Mayordomía invita a fiesta Patronal en Barrio de San Miguel