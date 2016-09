“El Callejón del Beso” Cardonal, Hgo.- Algunos vecinos inconformes hacen una denuncia ciudadana, dicen que el callejón “José Martí” se llena de parejitas de las escuelas contiguas, donde aprovechan para hacer muestras públicas de afecto, debido a la relativa soledad del mismo. Cardonal | El Cardonal 0 Comentarios Se quejan vecinos por la falta de moral de jovencitos en este lugar. Algunas personas dijeron sentirse incomodas ente tales muestras de cariño, que pocas veces pasan de solo algunos besos, pero que al ser un espacio público, no deberían dar tal espectáculo de exhibicionismo, pues es una falta de respeto. “Hay partes equinadas donde los chamacos aprovechan que casi no se ve para hacer sus cosas, y pues eso está mal, porque luego uno quiere pasar por ahí con sus hijos pero no sabe si va a encontrar a alguien y lo peor de todo es que lo ven pasar a uno y no les importa; como que no respetan”, dijo una madre de familia quien prefirió guardar su nombre en el anonimato. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Recomendaciones para temporada de lluvias Simulacro en COBAEH Bienvenida a alumnos de primero Violencia contra las mujeres en el noviazgo Colectivas se pelean por el pasaje