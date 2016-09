PC recorrió comunidades ante riesgo por las lluvias Por espacio de unas horas el tramo conocido como La Cuesta fue bloqueado por la caída de piedras, sin embargo fue despejado por personal de PC con ayuda de maquinaria pesada. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Hasta el momento no se han presentado incidentes mayores por las lluvias.

Huautla, Hgo.- Personal de Protección Civil de la presidencia municipal llevó a cabo recorridos en las comunidades con el fin de evaluar la situación ante la lluvia que se ha registrado desde el pasado martes por la noche.

De esa forma, hasta el momento se ha incrementado el nivel de los ríos en diferentes comunidades tales como Coatzonco, Chalingo, Aquetzpalco y Tempexquixco, pero hasta el cierre de la edición no se habían presentado incidentes mayores.

En ese mismo sentido, se registró la caída de piedras en el tramo conocido como La Cuesta, lo que generó que por espacio de unas horas se viera afectada la circulación, sin embargo y con ayuda de maquinaria pesada lograron despejarla sin contratiempos; es preciso recalcar que en el lugar existe un riesgo constante ante lo frágil del terreno de ahí que cada vez que se presentan lluvias es común que la carretera se vea bloqueada.

Cabe mencionar que la intensa caída de agua generó alarma entre el cuerpo de Protección Civil, por lo que la presidenta municipal, Martha Hernández Velasco giró instrucciones para que se mantengan alertas ya que el mal clima podría estar presente en los próximos días.

Asimismo, automovilistas reportaron desde muy temprano la caída de algunas ramas de árboles en diferentes puntos del municipio, así como de algunas piedras y lodo que no propició el bloqueo de carreteras, sin embargo, personal de PC pidió a toda la población a mantenerse al pendiente de las lluvias y en caso de habitar una zona de riesgo, salir inmediatamente a refugiarse con sus familiares o acudir a los refugios temporales, no olvidando llevar sus documentos personales.