Deslaves y aumento en el Nivel de ríos incomunica a habitantes de comunidades Atlapexco, Hgo.- Ante la intensa lluvia que se ha registrado durante las últimas 24 horas, personal de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil apoyados por elementos del ejército mexicano, llevaron a cabo diversos recorridos en el municipio ya que se presentaron varios deslaves, así como la caída de árboles y el incremento del nivel de ríos y arroyos. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios La caída de árboles también afectó la circulación en carreteras De acuerdo al reporte que proporcionaron las áreas de la alcaldía, en el tramo carretero Atlapexco-Xochiatipan, a la altura de la entrada de la comunidad de Tecacahuaco se presentó un deslave que por momentos cubrió los dos carriles, sin embargo fue despejado y la circulación no se vio afectada, sin embargo maquinaria pesada despejaría la carretera ya que representa un peligro para los automovilistas.

En ese mismo contexto, otro derrumbe, pero de mayor magnitud se presentó en la carretera que conduce a la comunidad de Atlajco, mismo que impide hasta el momento la circulación de los vehículos, ya que la acumulación de agua fue el principal causa.

Asimismo, informaron que la misma situación se presentó el tramo que lleva a la localidad de Cochotla, donde un deslave incomunica a los pobladores, mismo que ya en ocasiones pasadas se ha desgajado el cerro ante lo blando del terreno.

Otro de los problemas que ha dejado la incesante lluvia por el frente frio número dos, es la caída de varios árboles en diferentes puntos que conducen a las localidades de este municipio, por lo que personal de Protección Civil acudió de forma inmediata a retirarlos para evitar un accidente. AUMENTAN NÍVELES DE LOS RIOS

Por otro lado, el director de seguridad pública, Vicente Martínez Alonso dio a conocer que el rio que cruza por terrenos de la comunidad de Los Naranjos incrementó su nivel por lo que acompañados del ejército mexicano realizaron un recorrido para valorar la situación y aplicar el Plan DN-III en caso de ser necesario.

También reportaron que el vado que conduce a Pahactla se vio sobrepasado por el agua y eso está impidiendo el paso hacia esa localidad; sin embargo esperan que el clima mejore para el día de hoy y con ello la situación no se torne más peligrosa para los habitantes de este municipio ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Taxista chocó contra un árbol Protección civil retira árboles de carretera Maestra sufrió accidente por contestar su celular Pidió viaje y no lo pagó Realizan limpieza en el depósito de llantas