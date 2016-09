Vuelve inconformidad en La Calera; no les han cumplido No les han cumplido la minuta de acuerdos que firmaron a inicios del mes de julio, un día antes de que visitara al Municipio el presidente Enrique Peña Nieto. De nueva cuenta los ejidatarios de Álvaro Obregón también conocido como “La Calera” están inconformes ya que tanto el Gobierno Estatal como Federal no les han cumplido la minuta de acuerdos que firmaron a inicios del mes de julio, un día antes de que visitara al Municipio el presidente Enrique Peña Nieto. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios AMENAZAN UNA vez más los ejidatarios con hacer manifestaciones y bloqueo de la rúa por la falta de cumplimiento a acuerdos Al respecto la juez auxiliar de La Calera, Cecilia Herrera Arteaga, recordó que un día antes de la visita de Peña Nieto a Valles acontecida el 06 de julio pasado, el delegado de gobernación, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, los convocó a una reunión de trabajo, y ahí se comprometió a cumplirles todo lo que pedían, situación que les pareció extraña ya que por más de tres años mantienen las mismas demandas. Cabe recordar que entre lo exigido pedían la construcción de caminos que les permitieran salir de su ejido dado que por el paso del libramiento Valles-Tamuín habían quedado incomunicados inclusive pedían la edificación de dos puentes y reductores de velocidad. A casi tres meses de ello expresó que sólo les colocaron unos vibradores que pareciera que “los pusieron con chicles” porque se zafaron al mes de haber sido instalados, hecho que calificó como una burla y además, los caminos no se han construido porque Banobras no ha pagado a la empresa y ésta ya se fue. “¿Quieren que hagamos un plantón y pongamos nosotros los topes? Porque así como los están haciendo nos vamos a tardar un rato. Los vehículos no respetan y es un peligro para nosotros y tenemos miedo que haya un accidente” expresó este jueves. Sobre los caminos dijo, “los dejaron a medias porque la empresa se fue porque Banobras no les ha pagado, hemos estado insistiendo, saben que hay muchas cosas pendientes, el representante del gobernador firmó un día antes de venir el presidente un acuerdo que todo se iba a hacer pero fueron puras palabras” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Crecimiento del PRD en SLP gracias al gallardismo Nueva Ley de Transparencia le pondrá fin a la opacidad CIOAC amaga con plantón y logra acuerdos con alcalde Negocios sin rampas para discapacitados Atacaremos la venta de alcohol con firmeza: Jorge Teran