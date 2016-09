Nueva Ley de Transparencia le pondrá fin a la opacidad Entró en vigor en mayo y obliga a los tres poderes, a los 58 municipios, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos y otros a rendir cuentas a la sociedad. La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor desde el pasado mes de mayo en toda la entidad, obligará a todos los servidores públicos de los tres poderes como es el legislativo, ejecutivo y judicial, así como a los 58 municipios y organismos autónomos incluso sindicatos y partidos políticos, a poner fin a la opacidad que por décadas ha sido un obstáculo para la democracia y para la nueva cultura de rendición de cuentas a todo ciudadano gobernado. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios CON DICHA LEY opina el ex presidente del Colegio de Abogados, se abona a la cultura de la rendición de cuentas. Lo anterior lo expresó el expresidente del Colegio de Abogados de la Huasteca Potosina A.C., Bertoldo Castillo Gómez, quien añadió que el ciudadano o gobernado ignora en qué se invierten los presupuestos anuales, pero con la nueva ley garantiza el derecho humano de accesar a la información de manera sencilla, en forma gratuita, objetiva e inclusive contempla traducirla a la lengua indígena de quien la solicite. Castillo Gómez celebró que en dicha normativa, contempla que “al que se niegue a transparentar la información se le amonestará públicamente y una multa de 150 hasta mil quinientos salarios mínimos y si es reincidente procederá su destitución e inhabilitación hasta por 15 años.” Agregó que esa ley viene a sanear la administración pública porque establece que “las sanciones de carácter económico ni las medidas podrán ser cubiertas con recursos públicos” lo cual dijo, era muy común ya que muchos no dejaban cuentas claras, con deudas, laudos que se las dejaban al que venía. Esa ley dijo, entró en vigor en mayo y obliga a los tres poderes, a los 58 municipios, organismos autónomos, sindicatos, partidos políticos y otros a rendir cuentas a la sociedad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vuelve inconformidad en La Calera; no les han cumplido Crecimiento del PRD en SLP gracias al gallardismo CIOAC amaga con plantón y logra acuerdos con alcalde Negocios sin rampas para discapacitados Atacaremos la venta de alcohol con firmeza: Jorge Teran