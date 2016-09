Que no sea prepotente y duro el nuevo director de Comercio El representante del tianguis “Miguel Jiménez Ledezma”, Gregorio Olguín Monarca, pidió que el nuevo director de Comercio, Leonardo Navarrete Piña, no sea duro, estricto y prepotente por tener perfil de militar retirado como sucedió en su momento con el hoy director de Protección Civil, José Antonio Zamora Velázquez. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios GREGORIO OLGUÍN Monarca representante del tianguis “Miguel Jiménez Ledezma” “Estamos en la mejor disposición para apoyarlo, el hecho de que sea un militar no sabemos cómo venga de estricto en ese aspecto, no sé si venga muy prepotente, pero que no sea tan estricto, que no sea tan duro, que sea consciente que somos personas que necesitamos de esta actividad y que si estamos aquí es por necesidad” expresó el líder de los tianguistas que se instalan sobre la calle Porfirio Díaz y Negrete los fines de semana y que suman varios cientos. Recordó que al inicio de esta administración, el también militar retirado y director de PC, les exigía de mala manera, que no se sujetaran de los postes para colocar las lonas sino que encajaran en el concreto palos de donde tomarse lo cual no era posible. No estuvo de acuerdo en que Navarrete Piña sea una persona que provenga de fuera porque “no sé con quien se vaya a apoyar, a lo mejor con los inspectores, pero esperemos que no llegue tan duro, tan estricto, que se preste al diálogo, a sentarse y platicar y veremos la manera de cómo trabajar” añadió. Olguín Monarca por último expresó que será hasta la próxima semana cuando una comitiva de la organización que representa acudirá a dialogar con Navarrete Piña a presentarse. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vuelve inconformidad en La Calera; no les han cumplido Crecimiento del PRD en SLP gracias al gallardismo Nueva Ley de Transparencia le pondrá fin a la opacidad CIOAC amaga con plantón y logra acuerdos con alcalde Negocios sin rampas para discapacitados