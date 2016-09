Negocios sin rampas para discapacitados

David Oyarvide, persona con capacidad diferente, entrevistado por Zunoticia, señaló que lamentablemente personas con su condición siguen siendo discriminadas, principalmente en instituciones bancarias y otros lugares donde son obligado a hacer fila para recibir atención, a pesar de que existe una ley estatal que protege sus derechos y obliga a las instituciones públicas o empresas que ofrezcan algún servicio, a proporcionarles un trato preferente. Indicó que otro de los principales problemas que enfrentan es la falta de rampas, señalando como ejemplo la serie de cajeros automáticos ubicados en un banco de la esquina de las calles Hidalgo y Carranza en la Zona Centro, los cuales no tienen rampa para personas que usan silla de ruedas, por lo que no pueden utilizarlo. “Ya le hice de conocimiento al gerente del Banorte la necesidad de la rampa, y entendió que no sólo la necesitamos quienes usamos silla de ruedas, también los adultos mayores que caminan con dificultad, y accedió a la colocación de la rampa”, externó Oyarvide. David agregó que por el momento no han tenido problemas para desplazarse en el centro de la ciudad dado que existen rampas, pero aún hay lugares de tipo privado, pero que se ofrece atención al público en general donde debe de ser cargado para poder ingresar.