Hoteleros debemos de trabajar a pesar del desaire: Lilia Lara

Fue el sábado pasado cuando diferentes sectores empresariales, entre ellos el hotelero, sostendrían en un salón de la ciudad un encuentro con secretarios del gabinete estatal, entre ellos el Secretario de Turismo, Arturo Esper, pero éste minutos antes del desayuno canceló su visita por cuestiones de “agenda”, situación que causó molestia entre quienes esperaban la visita de los funcionarios quienes ya habían confirmado su asistencia al evento. Lilia Lara Compean, empresaria hotelera, calificó de desafortunada la desatención de los Secretarios quienes debieron de hacer valer su palabra, “por supuesto que es un desaire, si te dijera que estuvo bien, pues claro que no, pero hay que retomar las cosas, sus motivos habrán tenido para no haber estado con nosotros, las puertas para trabajar deben de estar abiertas, faltan 5 años para que termine este gobierno, hay muchas cosas que corregir”, externó. Agregó que los hoteleros están muy interesados en participar y sacar adelante a la región huasteca, por lo que no había que quitar el dedo del renglón a pesar del desaire.