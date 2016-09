Apreciaciones Según lo informado por el Municipio, ya se encuentra todo listo para que este día, el alcalde Jorge Terán Juárez lleve a cabo su primer informe de gobierno en el teatro del Centro Cultural de la Huasteca Potosina donde ya se tiene confirmada la presencia del mandatario estatal, Juan Manuel Carreras López. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Este tipo de actos es el escenario que a muchos políticos les gusta y que utilizan para hacerse ver, mostrar que tan bien parados están frente al gobernador buscando siempre salir con él en las fotografías. Aunque faltan dos años para el próximo proceso electoral del 2018 sin duda más de uno buscará los reflectores o bien otros después de muchos meses de no verse volverán a aparecer en la localidad. Al parecer no habrá manifestación alguna en ese evento y como se recordará, hace un año al ex alcalde Juan José Ortiz Azuara el único que le hizo una protesta fue el dirigente del sindicato mayoritario de la DAPAS Alejandro Ballesteros pero éste actualmente avala a su director. Quien dijo que sí estaría realizando acciones en ese sentido es el coordinador del distrito XII del PRD César González García quien anunció que dará “el otro informe” al culminar el acto oficial del hoy alcalde. Este miércoles comenzó a circular en las redes sociales un video donde se muestra el choque en el que perdió la vida un joven estudiante del Tecnológico de Valles en donde se comprueba el exceso de velocidad con la cual era guiado por su conductor. Pero además surge la pregunta sobre de quien o que corporación es ese equipo con el cual fue grabado el incidente y cuantas son las que operan. Lo anterior porque las videocámaras del Municipio desde hace un año no funcionan y la corporación que podría contar con varias es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y también es interesante saber si no se ha registrado a través de ellas, a presuntos delincuentes porque hace unas semanas el mismo Subprocurador de Justicia Pablo Alvarado había sugerido se instalarán equipos de ese tipo que les ayudarían a resolver los hechos delictivos que se han presentado en la ciudad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones