Apreciaciones Durante la sesión ordinaria de ayer quedaron integradas las 30 primeras comisiones de estudio de la LXIII Legislatura del Congreso local luego de ser aprobado el acuerdo económico presentado por la Junta de Gobierno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. María Luisa Pérez Perusquía presidente de la Junta de Gobierno dijo fue avalado con 24 votos a favor y seis votos en contra, tres de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN). Posteriormente, las y los diputados Margarita Ramos Villeda, Sandra Simey Olvera Bautista, Gloria Romero León se manifestaron en tribuna en contra de la integración de las comisiones legislativas de estudio y abandonaron el Pleno, molestas acusando de que las comisiones se las habría agandallado el PRI. Margarita Ramos Villeda coordinadora de la bancada se sintió mucho, ella salió vociferando. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Pero vayamos a cómo quedaron integradas las 30 primeras comisiones de estudio, como

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado. Comunicaciones y Transportes la preside María Luisa Pérez Perusquía y Santiago Hernández Cerón, Cipriano Charrez Pedraza, secretario.

Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, secretario, Emilio Eliseo Molina Hernández, secretario, Marcelino Carbajal Oliver, Integrante Marco Antonio Ramos Moguel, integrante Horacio Trejo Badillo.

Integrante, Octavio de la Torre Sánchez e Integrante Margarita Ramos Villeda.

Legislación y Puntos Constitucionales. Instructora su presidente Luis Enrique Baños Gómez y Marcelino Carbajal Oliver, secretario Marcela Vieyra Alamilla, secretario Alejandro Canek Vázquez Góngora, secretario Daniel Andrade Zurutuza, secretario.

Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas una cartera importante donde aparece como secretario Santiago Hernández Cerón hermano del presidente del PAN Asael Hernández y la preside un hombre preparado que sabe de foros, que ha estado contribuyendo en el Congreso de la Unión nutriendo leyes indígenas. Luis Vega Cardón no desconoce de legislatura y sobre temas indígenas, es miembro de destacadas corrientes y foros nacionales indígenas, donde por muchos años ha contribuido en esa materia. Luis Vega es un personaje que sabe cuando habla de legislación indígena, tiene más tablas que el mismo Cipriano Chárrez en esa materia. Cipriano cuando mucho sabe que hay que violentar las leyes con usos y costumbres, es un político bronco, de impulso, no de debate, es violento, afrentoso, mientras que el profesor Luis Vega es conciliador, negociador, tolerante, paciente, cauto. Luis Vega tendrá a alguien que igual sabe de la situación de los indígenas y marginados en el estado el legislador Ernesto Vázquez Baca quien fuera el delegado federal en Hidalgo de DICONSA. Otra comisión relevante la de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

y Gobernación la preside Manuel Fermín Rivera Peralta, un tipo culto y preparado, político destacado y su secretario es Luis Vega mire lo que son las cosas. De Planeación y Desarrollo Regional, Educación mire la preside Margarita Ramos Villeda ex alcaldesa de La Misión, haber si planea bien las necesidades de los maestros, mire que en su municipio las cosas andan con mucho desfase, ¿qué, le pasaron factura? Podría ser. Trabajo. De la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia la preside Miguel Ángel Uribe Vázquez

Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia. Protección Civil la preside Horacio Trejo Badillo

y Ana Bertha Díaz Gutiérrez.

Asuntos Metropolitanos. Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad.

el ex alcalde de Ixmiquilpan Cipriano Charrez Pedraza la preside y Ana Leticia Cuatepotzo Pérez

Ciencia y Tecnología. Salud la preside Miguel Ángel de la Fuente López y Luis Alberto Marroquín Morato. En Turismo una comisión de alto interés para el valle del mezquital presidida por Araceli Velázquez Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presidente Marcela Vieyra Alamilla.

Cultura la preside la legisladora plurinominal Sandra Simey Olvera Bautista “La Palomita”, si, aquella que fue directora de comunicación social en Ixmiquilpan, que la despidieron de fea manera, hoy eso es pasado, es incondicional del legislador local Cipriano Chárrez Pedraza y los berrinches que él no puede hacer, por cuidar formas y su investidura.

En asuntos generales la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, presentó el asunto general, exhortó a presidentes municipales para apegarse a la planeación estratégica marcada por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Pidió que se exhorte a los 84 ayuntamientos para que en la integración de un equipo de trabajo de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo a fin de cumplir con la profesionalización de servidores públicos y garantizar un gobierno eficiente. ¡Ups! Esto está muy bueno, mire que en Ixmiquilpan el director de reglamentos carece de esto, trae situaciones difíciles en lo legal, pero dice que habrá de echarle ganas, pero si se aplica el exhorto casi lo andan dejando sin chamba.

Y se soltó el tema al interior del congreso, hasta el momento ninguna bancada representada al interior del congreso local ha presentado una propuesta para legislar sobre el matrimonio igualitario.!Uy! que miedo, ya viene el 2018, los legisladores serán cambiados y si tienen aspiraciones, pues veremos que tan valientes son para sacrificar sus aspiraciones. Por otro lado ya es oficial el relevo del comandante Martín Estebes Muñoz como director de Seguridad Pública Municipal de Alfajayucan, en su lugar tomó posesión el Comandante Esteban Cazares Ortiz quien hará mancuerna con la licenciada en Criminalística y Ciencias Periciales Yolotzin Tonemi Trejo Marcelino, como subdirectora de seguridad pública. Dicho cambio corresponde a la dinámica que se viene realizando en la coordinación de seguridad pública estatal por medio del Lic. Uriel de Jesús Moreno Castro y en coordinación con el H. Ayuntamiento presidido por Toribio Ramírez Martínez. En este mismo municipio padres de familia del preescolar de niños Huemac ubicado en la cabecera municipal de este municipio, denunciaron la entrega de leches caducadas a los alumnos de esta institución educativa. Lamentan la falta de atención por parte del comité de padres de familia así como el de participación social, a quienes señalan de no estar verificando la calidad de productos que llegan a la institución educativa.

