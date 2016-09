Día Internacional de las Personas de Edad Este 1 de octubre HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, designa el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En 2002, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la población en el siglo 21 y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades.

El tema para este año 2016: “Concienciar contra la discriminación de las personas”, llamando la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas acerca del envejecimiento. La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y por lo tanto, aceptable.

México está inmerso, de manera inevitable, en este proceso de envejecimiento demográfico. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el 2016 residen en México 8 millones 535 mil 903 personas de 65 años o más (45.7% hombres y 54.3% mujeres); en 2030 se espera que sean 14.1 millones.

En el 2015 a nivel nacional la proporción de adultos mayores (personas de 65 años y más) es de 6.9 por cien del total de la población; se incrementará a 10.3 % en 2030 y a 16.1 por cien en 2050.

De acuerdo a las proyecciones de población en Hidalgo las personas mayores (65 años o más), en 2016, hay 210,741 personas (7.2%) del total, de los cuales 97,416 (46.2%) hombres y 113,325 (53.8%) mujeres. Para el año 2030, la población de adultos mayores alcanzará la cifra de 346,040 personas (10.4%) con respecto al total de habitantes para ese año, de ellos habrá 155,887 (45.1%) hombres y 190,153 (54.9%) mujeres.

Según datos del Consejo Estatal de Población (COESPO) con base en las estimaciones de población, para mediados del 2016, se registran 777,690 hogares, donde 132,137 con un integrante adulto mayor jefe de familia representando el 17%.

De acuerdo a datos de mortalidad al 2014, de INEGI para el estado de Hidalgo se presentaron 9308 muertes de adultos mayores representando el 65.8% del total de defunciones, por principales causas de defunción de la lista mexicana de enfermedades, se registraron que el 19.5% fueron por enfermedades isquémicas del corazón; 16.5% enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; 10.1% enfermedades de otras partes del aparato digestivo; 10% enfermedades aparato respiratorio.

La ENOE registró para el segundo trimestre de este año en Hidalgo, 115,494 adultos mayores ocupados, que representó el 36.9% de la población de 60 años y más, de los cuales 71.2% hombres y el 28.8% mujeres. Para la población no económicamente activa, el 63.1% (197,217) de adultos mayores tenían esta condición (32.6% hombres y 67.4% mujeres).

Con datos del COESPO Hidalgo con base en la Encuesta de Ocupación y Empleo, se registraron al segundo trimestre de 2016, 115,494 adultos mayores económicamente activos; de ellos 56,778 (49.2%) se ubicaron en el sector económico primario; realizando actividades del sector secundario 13,972 (12.1%); mientras que 43,659 (37.8%) se encontraban en el sector económico terciario.

Para la población no económicamente activa para ese mismo periodo, se contabilizaron 197,217 personas mayores de 60 años en Hidalgo, que de acuerdo al tipo de actividad no económica 113,730 (57.7%) realizaba quehaceres domésticos; 33,976 (17.2%) estaba pensionado o jubilado; 2,761 (1.4%) con algún impedimento físico para trabajar y 46,750 (23.7%) otros no económicamente activos.