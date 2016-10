Se niega el IMSS-PROSPERA a construir clínica en Los Sabinos Bajo la excusa de que dicho centro población no cuenta con la cantidad requerida de número de habitantes. El programa IMSS-PROSPERA se niega a construir una clínica de salud en el ejido Los Sabinos perteneciente a Ciudad Valles bajo la excusa de que dicho centro población no cuenta con la cantidad requerida de número de habitantes dado que actualmente los habitantes de esa zona tienen que trasladarse a Laguna del Mante para ser atendidos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios HABITANTES DE Los Sabinos piden atención médica al IMSS-PROSPERA ya que consideran que la que se da en Laguna del Mante es insuficiente. El pasado 03 de agosto, César Herrera Hernández del Consejo de Vigilancia de ese lugar, por escrito solicitó al departamento de Primer nivel de la Jurisdicción Sanitaria V la construcción de un Centro de Salud “ya que rebasan los 500 habitantes donde se cuenta con el terreno para ello”, cuyo titular, Francisco Adrián Castillo Morales, lo remitió a la Zona IX del IMSS-PROSPERA por ser de su injerencia. En respuesta a ese oficio, la doctora Angélica González Morales, de la Zona IX del IMSS-PROSPERA, respondió que “no es factible una construcción de una Clínica de Salud ya que no se cumple con el número especificado de habitantes para dar inicio al estudio de factibilidad, ya que es de mil 500 en adelante”. Ofreció como opción que se haga un convenio con el Municipio de Valles para que les pague a una persona que este al pendiente del servicio de salud. La funcionaria de ese programa les expresó por escrito que el IMSS-PROSPERA atiende a esa población pero en Laguna del Mante con un doctor y una enfermera y acude un miércoles de cada mes ese equipo a realizar un día de Acción Comunitaria. La queja de César Herrera radica en que la Unidad Médica de Laguna del Mante es insuficiente y además está distante para atender a los 500 habitantes del ejido Los Sabinos quienes tienen que invertir todo el día para ir a consulta y que en muchas ocasiones ni turno alcanzan porque el personal conformado por un solo doctor y una enfermera se ve rebasado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Jorge Terán Juárez rinde su primer informe de gobierno Aún no hay estado de alerta por lluvias en la huasteca: PCE “Las bardas no dan votos”, dice PRD a iniciativa del PRI Por concluir 200 acciones de vivienda Sigue sin cumplir la DAPA en pago a sindicalizados