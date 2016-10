Aún no hay estado de alerta por lluvias en la huasteca: PCE

Lo anterior fue informado por Adriana Yáñez, coordinadora en la huasteca de Protección Civil Estatal, quien señaló, en estos días de lluvia sólo se ha registrado la evacuación voluntaria de cinco familias en el municipio de Tamazunchale, quienes por su cuenta decidieron sacar sus pertenencias al ver que el rio aumentaba su caudal, pero horas después regresaron. Agregó que en otros puntos de la huasteca no ha sido necesaria la evacuación de familias, y salvo el bloque del paso por algunas horas de la carretera Valles-Tamazunchale al elevarse el caudal de un arroyo no se han registrado mayores incidentes. Indicó que la vigilancia se mantiene permanente ya que el pronóstico es que siga lloviendo fuerte en la huasteca, señalando que aunque la crecida de algunos arroyos se ha notado aparatosa aún no se ha llegado a la necesidad de decretar un estado de alerta.