Aun cuando el ayuntamiento de Tancanhuitz ha buscado deslindarse de toda responsabilidad en la problemática que se ha registrado en el puente Santa Isabel, estos serán invitados a unirse a los trabajos que de manera coordinada deben de hacer los tres órdenes de gobierno, y es que al complicarse la situación, los diputados iniciarán las investigaciones correspondientes en donde se sentará la empresa constructora, el gobierno del estado y la secretaría de comunicaciones y transportes, para analizar la problemática y soluciones existentes lo cual podría implicar algunos ajustes para que estos trabajos se agilicen y se concluyan antes de que el año finalice.

Sin embargo las lluvias son intensas y la temporada apenas empieza, por lo cual resulta difícil que los trabajos puedan estar listos para fin de año como espera el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, y en caso de que se agilicen las cosas se podría dar una obra de mala calidad ante la premura de los tiempos. Los informes de gobierno concluyeron el día de ayer y entre ellos en huasteca centro se dieron a conocer los trabajos de los ayuntamientos de Aquismón, Huehuetlán, Coxcatlán y Axtla, en los cuales a pesar de las lluvias los habitantes ansiosos de conocer los resultados del primer año de gobierno, no se diga en Aquismón en donde cientos de personas de diferentes localidades acudieron con pancartas en mano agradeciendo el apoyo recibido por la administración 2015-2018, lo cual sin embargo no se puede decir de Huehuetlán en donde a pesar de que si hubo asistencia, no faltaron los reclamos ante la falta de obra en una comunidad, y en Axtla en donde la molestia fue el que el informe no fuera en un espacio abierto para que los pobladores pudieran acudir y ser testigos de los avances que existen; en Coxcatlán el acto protocolario aun cuando se llevó a cabo y tuvo la asistencia de ciudadanos, este no sobre salió y en sus datos principales se dieron a conocer solamente beneficiarios de las obras y pocos montos de las mismas. Pero además en Axtla de Terrazas, las cosas no terminaron ahí, y es que los regidores no firmaron de recibido el primer informe de gobierno, dado como un rechazo a los resultados emitidos pero sobre todo dando la pauta para poder analizar detalladamente lo que en él dice para aprobación o desaprobación.