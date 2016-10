Apreciaciones Nuevamente las lluvias registradas durante todo el día de ayer provocaron la alerta en las autoridades ante el temor de que se pudiera presentar creciente en los ríos y afectaciones a las familias, los escurrimientos en la sierra eran bastante intensos y por la mañana reportaban derrumbes en la zona de Tezapotla, pero sin afectaciones a personas o viviendas. Por la tarde noche se dio el aviso de desalojo de pobladores de la ribera en Pisaflores, Hidalgo, generándose la inquietud nuevamente que finalmente fue descartada una posible acción similar en el municipio pues el monitoreo realizado por Protección Civil, estableció no había un motivo para ello. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Diputados del PAN del Congreso del Estado anunciaron ayer la renuncia al fuero constitucional y presentaron la iniciativa para que se aplique de forma general, según en la intención de que no exista impunidad y sean sujetos a proceso legal en caso de existir denuncia. El hecho que buscan darle trascendencia seguramente será para muchos si un paso más, aunque en casos muy contados el fuero ha servido de amparo a algunas figuras públicas para no ser procesados, pero en general de poco les ha servido, pues se recordará éste se instaló en tiempos que el expresar las ideas era motivo de represión por parte de los gobernantes, sin embargo en la actualidad es una práctica tan común que hasta se cae en los abusos sin que sean perseguidos por ello. Algunos diputados habrá que reconocer, en casos particulares si han sido salvados por el fuero para ser sujetos a procesos pero no por disentir de los gobernantes sino por cuestiones personales. La medida sin embargo debería extenderse a alcaldes y regidores, pues es ahí donde la ciudadanía observa más la necesidad en ocasiones de proceder legalmente cuando siente que sus derechos han sido violentados. Hablando de diputados llama la atención que varios legisladores, principalmente del PAN, han realizado ya informes de labores del primer año legislativo, incluso Héctor Mendizábal hasta acudió a este municipio a realizar la presentación, sin embargo la diputada de este distrito hasta el momento no ha mostrado o dicho tener interés de hacer este protocolo y a un año de trabajo ni instalada la oficina de gestoría ha hecho, como es tradicional. Se conoce de recorridos en el municipio por interés particular, pero no se le percibo de igual forma en el resto de los municipios que comprenden su distrito. Una vez más la vialidad en la carretera federal Tamazunchale-Valles se vio interrumpida a la altura del puente en construcción Santa Isabel, debido a que con las lluvias registradas durante la noche el río que atraviesa la zona se desbordó invadiendo el camino alterno construido impidiendo el paso de las unidades desde las 7 de la mañana hasta casi las 7 de la noche, obligando a los conductores a tener que desviar su trayecto por San Pedro de las Anonas en Aquismón o por Tancanhuitz-Tanlajás, pero provocando con ellos retardos en la circulación. El temor de los conductores hasta ayer por la noche era que nuevamente se pudiera cerrar en cualquier momento pues continuaba lloviendo y el agua cerca de las 9 de la noche seguía a un nivel alto sobre la carretera alterna. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones