Con algunos contratiempos, este viernes se llevó a cabo el primer informe del alcalde Jorge Terán en donde, se contó con la presencia de diputados federales, locales, autoridades militares, eclesiásticas así como del primer mandatario en la entidad Juan Manuel Carreras quien en su mensaje se comprometió a seguir apoyando a este municipio en lo que resta de su administración.

Y es que entre los errores dentro del protocolo fue que en los Honores al Lábaro Patrio, por alguna falta de coordinación del Municipio, a alguien se le olvidó la Bandera Nacional de lo cual se dieron cuenta cuando estaba realizándose el acto por efectivos del 36º Batallón de Infantería.

A ello se suma que, algunos regidores llegaron tarde a esta fecha tan importante incluso contrario al mandatario Juan Manuel Carreras quien pese a que provenía de Aquismón de presenciar el informe en aquella localidad, arribó casi a la hora citada.

Quien llegó corriendo fue el líder estatal del tricolor Martín Juárez Córdoba y el delegado del CEN en San Luis Potosí Jorge Schiaffino Isunza.

Al mismo tiempo, en la plaza del Centro Cultural, trabajadores de la DAPAS del Sindicato Artículo 123 arribaron a ese sitio y a los pocos minutos comenzaron a elaborar las pancartas con las que se manifestaron, ello pese a que personal del Ayuntamiento entre ellos el asesor Víctor Manuel Palomares Tejeda y el secretario particular del alcalde, Miltón Martínez les pidieron que no lo hicieran.

Cuando acabó el informe y al momento de que las autoridades salían del teatro Fernando Domínguez, dichos trabajadores apoyados por Inés Velázquez, protestaron alzando las pancartas por la falta de respuesta a sus peticiones que dicen, no han sido atendidas por el director del organismo Edgardo González quien no ha sabido ponerle fin a sus inconformidades con las consecuencias ya mencionadas.

Para rematar, César González también al final del informe, entregó carpetas a algunos presentes que contenían denuncias que como oposición al ahora estar en el PRD, critica del primer año del gobierno del alcalde Jorge Terán.

Se vio la presencia del dirigente del MHD Said López de Olmos quien metió un amparo para que el mandatario estatal lo atienda en sus quejas.

Quien se sintió ofendido fue el líder del Sindicato Mayoritario de la DAPAS Alejandro Ballesteros ya que, no fue nombrado como dentro de los invitados que estaban en el informe de gobierno.

Hablando de lo mismo, en su reciente visita a Valles, al dirigente del PRD en el estado José Luis Fernández le sorprendió de que el regidor Guadalupe Arteaga tenga pensado dar su informe en el primer año como edil.

Y es que como se recordará, a algunos perredistas de la localidad no han visto bien que éste vaya a realizar un evento de ese tipo debido a su cuestionable desempeño en las sesiones de Cabildo.

Lupe Arteaga está distanciado de la dirigencia del PRD en el estado y como muestra de ello fue la designación de Gerardo González como representante del Distrito XII y ahora coordinador regional, y ante ello el edil ha hecho su propio grupo en Valles junto con el abogado Gilberto Sánchez Chirinos apoyándose hasta con la diputada del PAN Xitlálic Sánchez.

A Lupe Arteaga le quedan algunos meses para que siga siendo líder en Valles de ese partido ya que José Luis Fernández adelantó que será a inicios del 2017 cuando se renueven las dirigencias municipales.