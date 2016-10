Apreciaciones Es importante que el actual ayuntamiento de Tasquillo a cargo de la maestra Miriam Ramírez encuentre eco que resalte su interés por fortalecer un rubro importante, el turismo. Esto es algo que desafortunadamente por cuatro años siete meses el ex alcalde Alberto Sánchez no entendió, y pues de manera equivocada entendió que su administración tendría que tener una línea más política que social, ahí es donde se perdió un objetivo sin duda relevante. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El tema de hoy es para destacar a la alcaldesa la profesora Miriam Ramírez quien está poniendo, primero la voluntad, que es algo extraordinario. Además es ejemplo sin duda que nos muestra una mayor apertura, una visión que como gobierno se debe entender que el camino a seguir una vez obtenido el triunfo es atender los rubros importantes y uno de ellos es precisamente el fortalecimiento económico. De ese turismo dependen muchos, entre mayor atracción de turistas, más visitantes a Tasquillo y por supuesto entre más visitantes, mayor comercio en todos los sentidos. El turismo no solo es el balneario, Tasquillo tiene historia y el visitante lo debe saber. Por eso un fortalecimiento que viene es sin duda en Caltimacán, que se suma, ahí está otro factor de fortalecimiento, en transporte, en alimentación, en hotel, son las áreas paralelas los prestadores de servicios. Roberto Olvera reconoce el interés de la maestra Miriam y eso es sin duda un buen camino de vincular prestadores de servicios con gobierno, y por supuesto la jovencita del área de Turismo debe estar a valoración, medio año de su departamento dependen muchas cosas, no se trata de ir a cobrar y haber que sucede, se requiere personal con visión, su juventud no la exime de cumplir con la sociedad en esta gran oportunidad que la maestra Miriam le está dando a pesar de un gris desempeño en su anterior cargo con el ex alcalde. Es su ramo de la joven de turismo así que no tiene mucho como escudarse para no dar resultados y hay una amplia gama de ideas a echarlas a andar, a vincularse; el secretario de turismo en el estado, podrá ser su aliado siempre y cuando tenga en mente proyectos que coadyuven con un impacto en favor de la sociedad. Por eso hablábamos en ediciones atrasadas de la negativa imagen que representan los conflictos en las rutas de transporte, no solo de ese municipio, en todo el valle del mezquital. Estos empresarios propietarios de las concesiones juegan un rol relevante. Sus dirigentes no pueden ser igual que sus choferes que resuelven sus conflictos a golpes, eso no resuelve, genera encono personal. Los dueños de las concesiones y los dirigentes de las organizaciones deben estar vinculados, asociados como una fuerza con visión de crecimiento y respaldo al desarrollo económico global de esta empresa del turismo. Estar mayormente comunicadas las organizaciones sociales, no permite que manos extrañas y gente con interés distinto al crecimiento del transporte de manera ordenada, meta las manos para desestabilizar o confrontar, eso debe ir quedando atrás, que no sea la política o manos extrañas lo que divida esto, finalmente la filiación política es algo personal como decisión, para que no los utilicen como carne de cañón. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Meléndez Apodaca, durante la jornada de orientación y capacitación política a Síndicos y Regidores priistas de 19 municipios de la región Tula, les dio tremenda sacudida a los priistas, los llamó a no ser espectadores del Gobierno Municipal. Haber, tiene mucho de verdad, sobre todo en los municipios donde no son gobierno, porque parece hay conformismo, ahí los conminó a que deben asumir su responsabilidad en la administración pública con una participación activa, firme y responsable desde el cabildo de cada municipio. El dirigente estatal estuvo acompañado de Emilse Miranda Munive, secretaria general del partido, quienes conminaron a los asistentes. Mucha agua para la sierra gorda, los trabajadores de SOPOT andan con todo levantando un sin número de desgajamientos del cerro, mire que existen muchos, pero ninguno ha afectado el cierre del camino, tampoco ninguno ha generado daños materiales o humanos. Este jueves se llevó a cabo en la alcaldía de Ixmiquilpan la firma de apertura de auditoría por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo, estando presente María del Pilar Montes Sánchez, Subdirectora de Auditorías a Municipios, el edil Pascual Chárrez Pedraza. Se dijo que este trabajo de auditoría tiene como finalidad el fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, en éste sentido Chárrez Pedraza señaló que su administración está en la mejor disposición de colaborar y las puertas de todas las dependencias están abiertas para que los funcionarios estatales realicen de la mejor manera su trabajo. La revisión comprenderá el análisis de los recursos públicos destinados y aplicados a los ejercicios administrativos de 2013 y 2016.