"Las bardas no dan votos", dice PRD a iniciativa del PRI Dicha iniciativa la presentó el diputado Gerardo Serrano Gavino hace cerca de cuatro días y busca reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí en su Artículo 32. "Las bardas no dan votos expresó" lo anterior el dirigente estatal del PRD José Luis Fernández Martínez al cuestionársele sobre la iniciativa que propuso el diputado local del PRI, Gerardo Serrano Gavino, con la que busca impedir que los alcaldes pinten esos espacios o inmuebles de los municipios con los colores del partido que los postuló, haciendo alusión a la capital potosina donde el presidente de extracción perredista las ha tornado en tono amarillo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PIDE EL LÍDER ESTATAL del PRD José Luis Fernández al diputado del PRI se avoque a temas más trascedentes en el Congreso Dicha iniciativa la presentó el diputado hace cerca de cuatro días y busca reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí en su Artículo 32 y en su justificación expresa que ha habido conflictos por ese motivo en la ciudad capital entre el gobierno perredista que encabeza Ricardo Gallardo Juárez y el diputado local del PRI José Luis Romero Calzada. En Valles, José Luis Fernández expresó que "yo he recorrido casi todo el País y en el Estado de México cuando inauguran un puente, lo pintan de verde, blanco y rojo, evidentemente gobierna el PRI, y en el estado de Guanajuato te encuentras un montón de cosas pintadas de azul". Añadió que "yo no creo que esas circunstancias influyan en la situación del electorado, creo yo que es una pérdida de tiempo la del señor diputado, creo que debería estar legislando y atendiendo cosas en verdad importantes, no de qué color se pinta una barda" añadió. Consideró que es injusto que esa iniciativa se enfoque solamente a los municipios, también habría que ver las acciones de Gobierno del Estado, "estamos tan acostumbrados a ver las cosas de azul con blanco y verde, blanco y rojo que ya no las notamos, lo que brinca hoy en la Capital Potosina es que empiecen a surgir espacios amarillos y que los personajes políticos los liguen con un gobernante o con un partido en el gobierno, insisto, las bardas no dan votos" finalizó.