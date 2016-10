Raúl Badillo: trato sin intermediarios

Estas acciones van enfocadas a brindar un trato directo a los delegados y con la poblaciónm sin ningún intermediario o líder, pues los beneficios que se generen deberán llegar hasta sus colonias o comunidades, afirma el alcalde. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Los delegados son atendidos por el presidente municipal sin la necesidad de líderes, que en ocasiones sólo se benefician de las necesidades de las comunidades. Raúl Badillo Ramírez dijo que no hay necesidad de líderes, los delegados tienen el respaldo total para hacer gestión en presidencia. Huejutla, Hgo.- Durante las audiencias brindadadas por el presidente municipal Raúl Badillo Ramírez, ha mencionado que su gobierno trabajará de manera directa con los delegados de cada una de las colonias y comunidades que tiene nuestro municipio.

En cada una de las audiencias que el edil municipal ha otorgado, manifiesta que para dar un mejor servicio su gobierno trabajará directamente de la mano sólo con los delegados de todas las colonias y comunidades, aquí no se trabajará con líderes que en ocasiones algunos se benefician de las necesidades de las comunidades.

Dijo que con ello se lograr tener conocimiento pleno de cada uno de los problemas que se tienen en su lugar de radicación.

Indicó que los delegados “pueden venir a la presidencia con toda confianza y que siempre serán atendidos de manera cordial y personalizada, buscando siempre dar una solución a los planteamientos de las autoridades de las colonias”.

Lo anterior, toda vez que durante sus recorridos en las localidades se comprometió a darles un servicio de calidad y calidez, por lo que, hoy siendo gobierno lo confirma con acciones como dar atención a las personas que acuden a la alcaldía a realizar alguna gestión para sus localidades.

Asimismo, ha señalado que muy pronto habrá de dar a conocer una nueva mecánica de atención a toda la ciudadanía, para evitar que tengan que esperar largas filas y estar hasta por varias horas en la presidencia.

Con estas acciones, ha reiterado, el gobierno municipal llevará un trato directo con la gente sin ningún intermediario o líder, pues los beneficios que se generen llegarán hasta sus colonias o comunidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Presidente municipal inaugura pavimentación en comunidad del Moreno “Cómo redactar una demanda de Amparo” Alcalde supervisa trabajos de unidad Deportiva de Colalambre INE obligado en dar servicio a domicilio a quien no pueda acudir ante Módulo Afirma UCLA que arreglan desperfectos por donde pasa el agua