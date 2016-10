Menores maltratos fueron enviados al DIF Estatal Como medida precautoria ya que no contaban con las garantías de una sana convivencia con el presunto agresor quien resultó ser su tío. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Yahualica, Hgo.- Los menores de edad que en días pasados fueron rescatados por los vecinos de la comunidad de Tlalchiyahualica ante la golpiza que les propinó uno de sus familiares, fueron enviados al sistema DIF Estatal para su protección, ya que determinaron que no contaban con garantías dentro del seno familiar para una sana convivencia.

Como se recordará, en días pasados Zunoticia dio a conocer sobre este reprochable incidente que se suscitó en dicha localidad, ya que el tío de los hermanos J.V.H y F.V.H, ambos de 14 y 13 años, fue el responsable de la agresión y maltrato infantil, mismo que se hizo llamar Perla Ivón “N” de 23 años de edad.

Fueron las autoridades de la comunidad quienes solicitaron el apoyo de los uniformados y trasladaron al presunto agresor a la comandancia, donde fue resguardado.

Ante tan lamentable incidente, los menores fueron trasladados a la capital hidalguense donde permanecerán bajo resguardo del DIF estatal para su protección, debido a que no contaban con las garantías necesarias para una sana convivencia, sobre todo que sus padres se encuentran trabajando fuera del estado.

Por otro lado, es oportuno señalar la rápida actuación por parte del personal del Sistema DIF municipal a cargo de Hortencia Cordero Ramírez y del alcalde, Eustorgio Hernández Morales, quienes brindaron todo el respaldo a los menores y pidieron a las autoridades actuar en contra del presunto responsable.