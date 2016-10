Llaman a los jóvenes a tramitar las pre cartillas

El funcionario mencionó que entre los requisitos que deben presentar son los siguientes: acta de nacimiento reciente y copia, Curp reciente, copia de la credencial de elector (recibo de luz), constancia de domicilio firmada y sellada por el delegado, constancia de estudios, fotografías tamaño cartilla, fondo blanco a color, no instantáneas, sin barba, sin patilla, sin retoque, no usar gorra ni sombrero, corte de pelo N. 01, no usar ropa color verde militar, si está registrado en otro municipio presentar constancia de inexistencia de cartilla.

El funcionario declaró que hasta este momento están acudiendiendo a los jóvenes a esa oficina, manifestando que se les están dando las facilidades para el trámite de los requisitos que les faltan en lo que la presidencia los expide.

Para terminar refirió que han hecho la difusión entre los delegados de las comunidades para que avisen a todos los jóvenes a fin de que atiendan este llamado y cumplan con sus obligaciones militares.