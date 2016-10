Primer Informe de Gobierno de Carolina Ramírez Villegas Un informe que casi se va limpio, sin embargo una mujer indígena interpelo a la edil reclamando la conclusión de una obra. Huehuetlán, S.L.P.- María Elena Santiago, de la comunidad Tantocoy 1, ocupaba un lugar hasta el frente de una de las filas, estaba acompañada de varias mujeres que vestían igual que ella, con queztquemetl y petob; sin pedir la palabra se levantó de su lugar para dirigirse a la Presidenta Municipal, Carolina Ramírez Villegas, con un español a medias le señaló una obra inconclusa de su esposo y ex Alcalde, le cuestionó si ella daría seguimiento a la construcción de una galera en la telesecundaria de la comunidad, pues únicamente se quedaron los muros, a lo que de inmediato la Presidenta respondió con afirmación. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la alcaldesa Carolina Ramírez Villegas La Presidenta Municipal, Carolina Ramírez Villegas, llegó al Palacio Presidencial antes de lo previsto; pasaban de las 10:00 de la mañana, aunque la cita para presenciar su primer informe de gobierno estaba marcada una hora después. Bajó del vehículo oficial sin la compañía de su esposo Geovanni Magdiel Márquez Galván, quien debió viajar a la capital potosina para comparecer ante la Auditoría Superior del Estado, por observaciones en su administración municipal, pero como “pago” a su ausencia, contrató un mariachi, que amenizaba la espera de los presentes. Ramírez Villegas, entró a su privado junto con el cuerpo de Cabildo para sesionar y tomar protesta a la nueva Secretaria del Ayuntamiento, reunión que duró alrededor de una hora; mientras tanto, afuera, las casi 300 sillas colocadas en la Galera Municipal comenzaban a llenarse, a pesar de la lluvia que en ese momento se desataba. La directora general del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), Erika Velázquez Gutiérrez, en representación del Gobernador, Juan Manuel Carreras, arribó a la cabecera a las 11:30, sostuvo una reunión -a puerta cerrada- con la mandataria municipal, y a las 11:45 la lluvia pareció dar tregua a fin de que las funcionarias pudieran atravesar la calle principal, rumbo al recinto. La introducción del evento fue a través de un video de obras y acciones de esta administración, que se emitió en una televisión plasma, pues el proyector no pudo ser instalado por la falta de un cable. La Presidenta Municipal, comenzó su intervención a las 12:10 del mediodía. Subrayó el diagnóstico que en coordinación con el IMES, realizó acerca de los pueblos indígenas, para conocer las principales necesidades, y así cubrir sus demandas; el inicio de acciones como las de vivienda, fue otro de los rubros destacados, donde se invirtieron tres millones 900 mil pesos, con recurso 100 por ciento municipal en beneficio de 80 personas. Educación, donde se han invertido más cinco millones 600 mil pesos en 11 planteles; y el tema de nutrición tampoco pasó desapercibido, a través de los desayunos escolares en preescolar y primaria. La intervención de la Alcaldesa, no rebasó los 15 minutos; sin embargo, el evento protocolario se extendió todavía unos 45 minutos más, por la serie de reconocimientos que se otorgaron a los funcionarios -según su juicio- con el mejor desempeño. Luego de eso, vino la comilona con zacahuil y barbacoa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Atípica disminución del río, en vez de aumentar Familias en riesgo de ser evacuadas en caso de continuar lluvias Exhorta Municipio al buen manejo de la basura Pide apoyo Comité de Promotoras Voluntarias para continuar su labor En el Ayuntamiento comienzan los enroques