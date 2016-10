Alumnos de secundaria no saben leer ni escribir

Eva Sánchez coordinadora de Educación Municipal mencionó “estamos trabajando en diferentes escuelas con el fin de fomentar la escritura y la lectura derivado que existen varias escuelas que alumnos no saben leer ni escribir, cursan sexto año de primaria y no han aprendido lo básico de la vida en los alumnos”. Señaló la funcionaria municipal que se está trabajando por que los alumnos tengan herramientas suficientes para acoplarse a los nuevos retos de la educación “buscamos que en cada una de las actividades los estudiantes reflejen sus conocimientos trabajando en coordinación con los docentes para que continúen con el repaso de la lectura diariamente, ya que se detectan casos en diferentes escuelas que los alumnos ya pasan a la secundaria pero sin saber leer, problema que si se deja va seguir afectando los aprendizajes en las instituciones”. Finalmente dijo Eva Sánchez que “existe más del 60 por ciento de alumnos que no saben leer entonces, no se entiende como pasan de grado, además a los padres de familia también se les solicita que apoyen con lecturas en los hogares”.