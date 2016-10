Critica Barzón alza del comercio ambulante en la zona centro permitida desde el Ayuntamiento Un sindicato en contubernio con la Dirección de Comercio anterior y la actual, se apropió no solo de los espacios que tenía El Barzón en la zona centro sino colocó nuevos puestos ambulantes donde no los había. El líder de la asociación civil El Barzón José Espinosa Lárraga, acusó que en los últimos años ha crecido de manera desmedida el comercio ambulante en la zona centro favoreciéndose solo a un grupo por sobre otros, generando con ello que el primer cuadro de la ciudad esté al borde del colapso. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JOSÉ ESPINOSA Lárraga criticó el mal actuar de quienes han estado en la Dirección de Comercio y espera que el nuevo funcionario sea diferente El dirigente social regresó hace unos meses al frente de esa organización luego de permanecer cerca de 2 años ausente y estar por un año en cama después de que a finales del 2013, cuando era director de Mercados, fuera atacado a golpes por locatarios del “Gonzalo N. Santos” por integrantes de la familia Valerio Cruz. Criticó que en ese tiempo que estuvo ausente, hubo un sindicato que en contubernio con la Dirección de Comercio anterior y la actual, se apropió no solo de los espacios que tenía El Barzón en la zona centro sino colocó nuevos puestos ambulantes donde no los había. Espinosa Lárraga incluso afirmó que hace unos meses tuvo acercamientos con el ahora ex director de Comercio Óscar Ocampo Méndez a quien le pidió espacios para que ofertaran sus productos gente humilde que se acercaba a la organización sin embargo éste se los negó, ex funcionario que tenía dijo, carácter muy feo, que intimidaba con gente armada a los vendedores y que poco se le veía en la oficina. “A mí no me quiso autorizar ningún permiso para Barzón sin embargo nos damos cuenta que en la zona centro se siguen dando. ¿Quién es el que está llenando de puestos ambulantes?” cuestionó. “La zona centro está a punto de reventar, yo no lo hago pero otras gentes si lo están haciendo y porque la autoridad no pone orden. Un desorden que hay alrededor de los mercados y de las calles del centro es responsabilidad y culpa de la autoridad, de la Dirección de Comercio” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hay que tener cuidado pide Obispo a sacerdotes Construirá INMUVI 500 cuartos en el Municipio Diputada dice no la invitaron a bajarse el sueldo, pero acepta disminuirlo Depresión que conduce al suicidio inicia desde los primeros años de la niñez: Graciela Villareal Se niega el IMSS-PROSPERA a construir clínica en Los Sabinos