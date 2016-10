En espera comerciantes de un proyecto para ser reubicados Piden solo que los instalen donde puedan elevar sus ventas. Los comerciantes ambulantes piden se les apoye con un espacio donde se puedan establecer definitivamente y que se les genere mayor ventas” expuso Celestino Rodríguez Hernández líder de la organización de comerciantes Amajaqui. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Celestino Rodríguez Hernández líder de la organización de comerciantes Amajaqui “El regidor de comercio no ha convocado alguna reunión para ver nuevos proyectos sobre el comercio, no hemos tenido algún acercamiento con él. Cabe mencionar que el director de Plazas y Mercados es el que anda ahorita preocupado por los comerciantes en este tiempo de lluvias” acotó el dirigente. Así mismo dijo que les está apoyando en varios aspectos, “pero no puede hacer las cosas solo o tomar sus propias decisiones, pues desgraciadamente depende de otros funcionarios, y si ellos no le dan el respaldo no puede apoyarnos, entonces él se queda estancado y no puede hacer nada por el momento aunque este al pendiente de nosotros y nos quiera dar soluciones a nuestros problemas, es decir, que él tiene un poder limitado”. Hizo hincapié en que la manera de como el director de Plazas y Mercados los puede apoyar es dándoles reubicaciones o espacios para comerciantes ambulantes. Remarcó además “ya que las personas que tienen más dinero son las que se quejan de que no tienen espacios para colocar sus carros, porque nosotros los comerciantes estamos ocupando esos espacios. Queremos que se pongan de acuerdo estas personas con los demás funcionarios para que ya nos den solución en este aspecto de darnos un espacio para establecernos, y que las personas ya no nos busquen más problemas o que nos vean como sus enemigos” anunció “al contrario, ellos deben de agradecernos, ya que por nosotros ellos ganan más, porque nosotros trabajamos para el sustento de nuestras familias, y es a ellos a quienes recurrimos para surtir nuestros alimentos y nuestras necesidades”. Finalmente recalcó que ojala se les proporcionara ya estos espacios para no estar sufriendo las inclemencias del tiempo, pero que sea un espacio donde ellos puedan elevar sus ventas o mantenerse, porque no tiene caso que les den un lugar donde no se va a vender, y ellos estarían muy agradecidos con eso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Zunoticia cumple XV años Pide buena atención para los adultos mayores que estudian Remodelación del Jardín que sea de calidad: estudiantes Rodrigo virtual candidato o un candidato virtual de redes  Rodrigo virtual candidato o un candidato virtual de redes