Remodelación del Jardín que sea de calidad: estudiantes

Habitantes de este municipio, externaron su opinión respecto a la remodelación del Jardín Municipal, que desde dias atrás ha dado comienzo, teniendo respuesta favorable y algunas opiniones negativas, ya que aseguran hay cosas más importantes en las que se debe aplicar los recursos.

Margarita Vásquez, estudiante del Tecnológico, al cuestionarle su opinión, respecto al cambio de imagen del jardín municipal, respondió, -“Pues yo creo que está bien, ya hacía falta, que se le dé una vista diferente, pero pues hubieran convocado a la ciudadanía, a los sectores de la población, para que diera su opinión, se tuvo que haber hecho maquetas diferentes y que la ciudadanía votara, pero bueno ya lo están haciendo, ahora solo espero yo que sea algo bueno al nivel de Tamazunchale, no como cuando disque remodelaron y lo dejaron peor”.

Asi también Jorge Mayorga, vecino de esta cabecera municipal, opinó, -“Pues se desconoce qué habrá, deberían tener a la exposición la maqueta de cómo va a quedar, no hay nada de eso, finalmente hacen lo que les da su gana, ya por eso ni para que opinar, si no nos toman en cuenta, los gobernantes se rigen solos y no por el pueblo, pero bueno, ojala que hagan algo atractivo en el jardín, porque esas bolas y esa víbora que pusieron la vez pasada, solo daba pena, podemos tener un jardín más bonito, pero pues ojala eso se haga” finalizó.

Cabe mencionar que en el sondeo realizado, la mayoría de los entrevistados pidieron al gobierno municipal, que expongan una maqueta de cómo quedará la remodelación del jardín municipal, para que la ciudadanía esté enterada y tenga una mejor opinión respecto a este cambio de imagen del primer cuadro de la ciudad.