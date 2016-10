Rodrigo virtual candidato o un candidato virtual de redes

En entrevista con este medio de comunicación, al cuestionar a Rodrigo Sánchez, sobre el posicionamiento mediático que ha venido manteniendo en las redes sociales, sin estar en Tamazunchale, si se consideraba como el virtual candidato o como candidato virtual, pues únicamente se sabe de él a través de su cuenta de Facebook, respondió, -“Yo soy muy respetuoso de los tiempos, faltan dos años, sería muy complicado en estos momentos empezar o iniciar una campaña en donde realmente vas adelantando los tiempos políticos que incluso hasta es una violación a la ley electoral, lo que no hemos dejado de hacer es apoyar a la gente, mi convicción es la lucha social, no precisamente la política, la política se ha dado de manera natural, bien dicen que en la política no entras si no que te meten y no te sales si no que te sacan, mi incursión en la política regional o municipal ha sido eso, que ha nacido a raíz de mi convicción de lucha social”.

Ante la pregunta obligada, si participaría por la vía independiente, sostuvo, -“Yo lo he manifestado muchísimas veces, los partidos políticos o algunos partidos te ponen muchos candados para ser candidato, después no puedes cumplir a tus gobernados, porque para empezar te imponen la planilla de regidores por puros compromisos políticos y por intereses personales, yo en una ocasión participe por el PRI, logre tener 5 regidores, fue gente que siempre se mantuvo en apoyo a la ciudadanía y nunca se vendió, pero ha habido casos en otros proyectos donde te imponen la planilla de regidores, el candidato pierde, y después los regidores se pasan al lado del gobierno y olvidan que están ahí por el voto de la gente, se van por el sueldo que devengan y se olvidan de los compromisos con la ciudadanía, yo he manifestado mi postura independiente y me siento independiente porque creo es la única forma de poderle cumplir a Tamazunchale, sin compromisos partidistas, sin compromisos con cúpulas de partido, mis raíces son priistas y no lo niego, nací y crecí en el PRI, no estoy diciendo que no sea priista simplemente que en estos momentos aunque mis raíces sean priistas, en este momento para que alguien gobierne bien Tamazunchale es llegar sin compromisos que los partidos políticos te incrustan, lo que si me queda claro es que voy a participar, con el apoyo de la ciudadanía si asi me lo permiten, más que un partido político se requiere de ciudadanos entregados a Tamazunchale”.