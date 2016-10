Invitan a usuarios del transporte a no viajar “colgados” en unidades

De acuerdo al jefe policiaco, una de las preocupaciones es que se siguen presentando este tipo de situaciones, por lo que aseguró que mantendrá una supervisión junto con los elementos policiacos para invitar a los usuarios a no viajar de esa manera.

Así mismo explicó que también exhortarán a los choferes de las unidades para que no lleven sobrecupo, ya que de presentarse un accidente podrían resultar seriamente los pasajeros.

Como es sabido, dentro del municipio se siguen presentando los llamados “hombres mono”, sobre todo los días viernes cuando se desarrolla el tianguis en la cabecera municipal, de ahí que la policía y tránsito local realizarán lo necesario para evitar que ya no se siga presentando.

Finalmente Martínez Alonso reiteró a todos los transportistas a respetar los señalamientos viales, no conducir en estado inconveniente o cansado, esto con el fin de evitar un accidente.