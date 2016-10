Cambiaron al director del CONALEP de Valles

Lo anterior fue confirmado por Moisés Flores, quien añadió que dicho cambio obedece al fin de un ciclo en su vida, ya que tenía al frente de la institución un total de 4 años y la Dirección Estatal, consideró que ya era pertinente hacer tal movimiento. Abundó que el pasado día viernes, Virginia Delgado, fue presentada al personal administrativo y docente, entre personal de confianza y sindicalizado, y solo faltará cumplir con el requisito del proceso de entrega-recepción y detalló que hasta el momento no se le ha informado de cuál será su destino. Recordar que, Moisés Flores, hace algunas semanas fue golpeado por una persona del sexo masculino cuando salía en compañía de una mujer y se disponía a abordar el auto de ella; versiones señalaron que dicho sujeto era la ex pareja sentimental de la fémina, con quien el ex directivo acababa de tener una cita, noticia que se difundió a nivel estatal. El plantel CONALEP de Valles, bajo el mando de Moisés Flores, apenas en este ciclo escolar ofertó una nueva carrera de profesional técnico bachiller en asistente educativo, que se sumó a las ya existentes de Informática y Enfermería.