Cristaliza gestiones en apoyos diversos Antorcha Campesina

La dirigente regional de la organización de los pobres en la Sierra y Huasteca, Evelia Bautista Gómez; subrayó que este logro es de gran importancia y que en lo futuro será de gran beneficio por las obras que se habrán de realizar en las comunidades.

“Tenemos pleno conocimiento y con documentos probatorios de que por lo menos para el municipio de Yahualica, se van a ejecutar diez millones de pesos en obras de pavimentación y agua potable, beneficiando a las comunidades de Mangocuatitla, Oxeloco, Tepeixpa, Tepetitla y la propia cabecera municipal”, argumentó.

Ya están etiquetados los recursos –añadió- a través del convenio Fortalecimiento Financiero, obviamente que a nosotros no nos van a entregar los recursos de manera directa, porque no somos una instancia ejecutora.

Seguidamente, explicó “nosotros lo pedimos y así lo convenimos desde el momento en que se autorizaron esos recursos, de que ese dinero llegara a la Presidencia Municipal para que esta sea la que los administre, la que haga la convocatoria, la que haga la licitación y revise que la obra se ejecute conforme lo establece el programa y la normatividad”.

Añade que por ello la labor de la organización es llevar como lo ha estado haciendo los pliegos petitorios ante los Ayuntamientos “Antorcha trabaja por su cuenta, no necesita gobernar para poder demostrar a los funcionarios municipales y estatales que si se quiere se puede y en este caso, es un verdadero triunfo el hecho de haber logrado que estas obras se vayan a ejecutar en Yahualica, diez millones de pesos tan solo para un municipio de la Huasteca que está muy rezagada en estructura social”, finalizó diciendo.