SAGARPA acordó pagar a soyeros en este mes A nivel nacional, informó que la SAGARPA, mantiene una deuda de 500 millones de pesos a todos los productores de soya del País, por solo el “Incentivo de Comercialización de los cuales 65 millones de pesos, se les debe a productores de San Luis Potosí”, afirmó Gastón Santos. El delegado en San Luis Potosí de la SAGARPA, Gastón Santos Ward, informó que será a principios de este mes, cuando oficinas centrales de esa dependencia, comience a pagar a los productores de soya el “Incentivo a la Comercialización”, que se les adeuda desde hace meses y que fue el motivo de que realizaran una protesta el 20 de septiembre pasado. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios En breve empezará el pago a soyeros de la región y del País dijo el delegado de la SAGARPA, Gastón Santos. En aquella manifestación, se estableció que una comisión de productores de oleaginosas de la región y con la representación del Presidente del Sistema Producto Soya a nivel nacional, donde acordaron que el pago se comenzará a dar a inicios de este mes. A nivel nacional, informó que la SAGARPA, mantiene una deuda de 500 millones de pesos a todos los productores de soya del País, por solo el “Incentivo de Comercialización de los cuales 65 millones de pesos, se les debe a productores de San Luis Potosí”. “Fue una reunión de cinco horas, estuvo el Secretario de la Comisión de Agricultura, el Diputado Julián Nazar, el subsecretario Jorge Narváez, el Oficial Mayor de la SAGARPA, y se llegó a un acuerdo que de los 500 MDP, en estos días, ya se van a depositar para todo el País 150 MDP de los cuales esperemos, pero no tenemos el dato exacto, que con lo que se le deposite a San Luis Potosí se cubra el 100% de los pequeños productores que tienen 20 hectáreas o menos que son los más necesitados”, expresó. La promesa era que el recurso pudiera llegar este viernes 30 de septiembre o quizá hasta la próxima semana, “todo el papeleo está listo y en cuanto llegue el recurso se les deposita directamente a los productores”, dijo. Ese recurso añadió, debe de depositarse a los productores en el mes de junio, para que puedan sembrarse las 37 mil hectáreas que se tienen de soya en el Estado, son 815 productores pero ese dinero no estaba amarrado y por eso no se les dio a tiempo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sanción penal a quien filtró video del C-4 Cambiaron al director del CONALEP de Valles Evaluará la JEC Valles-Naranjo para descartar daños Pide el MHD auditoría al Sistema de Pujal-Coy Vecinos de Lomas del Real piden reparación de calle