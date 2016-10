Apreciaciones Buscando la forma de ocultar los problemas para no afectar las fiestas patronales de san Miguel Arcangel de Tancanhuitz, la dirección de policía y tránsito municipal habría ocultado el hecho de dos unidades vehiculares quemadas, aun cuando esto amerite una investigación ya que ambas unidades se han incendiado en el mismo barrio, es decir en el Barrio Xochimilco casi colindando con Tancolce, lo cual además amerita mayor vigilancia en el sector y no en otras comunidades o carretera federal que es donde mayormente se les ve aun cuando a ellos no corresponda este sector y si la cabecera municipal. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En este sentido es de reconocer que en Aquismón la dirección de seguridad pública municipal ha bajado los índices de denuncias y ha mejorado la vigilancia en la cabecera municipal, pero sobre todo han concientizado a la población para que no se abuse en el consumo de aguardiente por ser de gran daño para su salud, lo cual se ha logrado mediante las capacitaciones que de manera directa lleva a cabo la dirección, aun cuando sin embargo no han logrado disminuir como quisieran es la venta del producto, ya que los vendedores y compradores buscan cada vez más estrategias para esconderlo logrando evitar la ley. En Axtla de Terrazas los problemas continúan ya que los regidores determinaron no firmar el informe de gobierno otorgado por la administración municipal, lo cual es de analizar en el sentido de que ellos deben de conocer realmente lo que se ha realizado o no dentro de la administración ya que mensualmente deberían ser informados mediante las reuniones de cabildo, pero la peor de las molestias es que los regidores ya tenían programado acudir con algunos ciudadanos para manifestarse y al llevarse a cabo la sesión en la universidad Tangamanga, estos se retractaron al final. Mientras tanto los regidores tendrán los 15 días de ley para analizar si realmente se cuenta con la información verídica correspondiente en dicho informe o de lo contrario presentar la queja correspondiente ante las autoridades para que se eche abajo dicho informe. El día de hoy nuevamente la localidad de Tampaxal en el municipio de Aquismón será sede de un evento de relevancia como será el anuncio de 5 obras que vendrán a beneficiar al mismo número de comunidades, entre ellas las del programa de educación corresponsable en donde se espera la presencia de autoridades estatales como el secretario de educación Joel Ramírez Díaz, así mismo la presencia del titular de derechos humanos Jorge Vega Arroyo entre otras personalidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones