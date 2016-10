Apreciaciones Ya ni rezar se puede realizar de forma segura, esto debido a que la ola de robos ha alcanzado incluso los recintos que son destinados para la profesión de la fe y la comunión con Dios, mientras las señoras acuden a la capilla de la oración recientemente inaugurada por la parroquia San Juan Bautista, los ladrones aprovechan para hacer de las suyas y se llevan los bolsos de las mujeres. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios A manera de prevención el párroco hizo la recomendación a las mujeres para que de ser posible no lleven bolsos de mano, algo que resulta difícil de cumplir ya que más que una cuestión estética, las mujeres que asisten a orar son en general señoras mayores que acostumbran a llevar sus bolsos en donde cargan documentos, medicinas, monedero y muchos otros neceseres más que han portado durante lo largo de su vida. Corresponde a la misma iglesia el disponer de alguna persona que monte guardia en la capilla para que se mantenga atento a quienes ingresan y que es lo que hacen ya que es un servicio que ofrece la misma institución religiosa en donde no se podría disponer de un policía pagado por el erario público. Sin embargo en donde sí les corresponde es en lo que compete la vía pública y en donde los atracos han seguido imparables, no solo en el municipio, incluso en otras localidades en donde ahora las gasolineras se han vuelto el blanco de los delincuentes, lo ha llevado incluso a implementar operativos en conjunto con otras corporaciones como la SEDENA, sin embargo parecen estar como el gato y el ratón, ya que mientras los cuerpos de seguridad vigilan un punto los delincuentes se mueven a atracar en otro que está descubierto, lo que demuestra que se tiene que replantear la estrategia en general para que sea efectiva. Mientras en temas de los sindicatos, ayer el delegado de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Horacio Belmonte, lanzó un llamado a los gobiernos municipales y estatal, así como ex alumnos de las instituciones donde dicho gremio tiene presencia, para que colaboren con material y lo que puedan a fin de terminar de construir el aula para la capacitación de los maestros en el salón sindical que se encuentra en Los Naranjos. Quienes también dieron de que hablar en las redes sociales fue el ex aspirante a la presidencia municipal y virtual candidato independiente, Rodrigo Sánchez Flores, quien acompañado de un grupo de personas cercanos, realizaron un recorrido por la obra de la plaza principal en donde, a fin de “supervisar” dichos trabajos, concluyendo como era de esperarse que no cumple con los estándares de calidad, lo cual marca ya parte del trabajo de campo que se estará desarrollando como parte de su proyecto hacia el 2018, aunado la campaña mediática que se ha mantenido a través de las redes sociales, buscando despertar el apoyo de quienes no están a favor de la administración municipal de la misma manera que lo hiciera Toño Costa en la pasada contienda electoral. La respuesta a las críticas surgieron de manera casi espontánea, no de la administración como tal, es decir de manera oficial, pero sí a través de quienes forman parte de la misma y que defienden el hecho de que se aplique una política de denostación y confrontación y no de propuesta y acción. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones