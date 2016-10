Apreciaciones Muestra del capital político que representa Ciudad Valles es el pasado informe de gobierno realizado el viernes pasado por el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, ya que el escaparate fue utilizado por políticos de diferentes partidos, quienes aprovechando la invitación se dieron su paseada, y aprovecharon para repartir besos y abrazos, con la clásica cara de sorprendido de alguno que otro. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios En este evento además de los ya esperados priistas, no desaprovecharon la oportunidad panistas, perredistas y hasta integrantes de Movimiento Ciudadano, quienes acompañaron su diputada local Lucila Nava; quien pecó de inocente al señalar que ella no había anunciado que se bajaría el sueldo, simple y sencillamente porque los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, no la habían invitado, como si de responder por un clamor de la población tuviera que llevar intrínseco que tiene que hacerse ante todos los reflectores posibles para llamar la atención, cuando abstenerse de recibir la elevada dieta basta y sobra. En este informe también se vio colándose en las primeras filas al ex presidente y ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdez, quien tal vez pensando en que los medios lo bombardearían con el tema de la deuda que dejó en la capital y la amenaza del actual alcalde capitalino de meterlo a la cárcel, apenas y concluyó el evento salió rápidamente saludando a algunos cuantos. Pero ni la rápida escapada lo libró de los reporteros, a quienes solo atinó a decir que estaba ahí por la amistad con Jorge Terán, y que por el momento no quería saber nada de política. Fuera de cuestiones logísticas, el primer informe de gobierno de la administración local dejo un buen sabor de boca, se notó de plano la pluralidad y destacó la inversión que se logró durante este primer año a pesar de los recortes. Quien llegó “barrido”, fue Martin Juárez líder estatal del PRI quien señaló, la elección de los presidentes de los comités directivos municipales deberán de esperar aun más, es decir, aunque se vienen cantando prácticamente desde abril todo indica que por cuestiones de los estatutos internos la elección podría llegar hasta finales de noviembre y eso si bien les va, dado que la intensión es que todos salgan de unidad, cosa que en Ciudad Valles está muy difícil, dada la gran cantidad de aspirantes al cargo y las diferentes corrientes que los apoyan. Entre todo lo que se vio en el informe, lo que se podría considerar de mal gusto, fue la actitud de algunos funcionarios a la hora de las Selfies, concretamente una de las síndicos a quien se le ocurrió jugar a tomarse fotografías lanzándose el libro del informe, cual estudiante en la foto de graduación. Aunque pudiera ser algo que para algunos no tendría importancia, fuera de todo se trata de un documento oficial y el jugar a cacharlo para una foto pudiera interpretarse que el mismo prácticamente le valió poco, y si a esto le suma que por su posición debería de ser ejemplo de rectitud e incondicionalidad ante el gobierno, el realizarlo ante decenas de personas que se encontraban aun en el vestíbulo del teatro, no da una muy buena imagen a la administración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones