Descubre la CFE que Gobierno Municipal se robaba la luz

Hace una semana, la CFE detectó que en los sistemas de bombeo ubicados en “El Nacimiento” y “El Chuche”, donde se abastece a gran parte de la población tanlajense, el Municipio extraía la energía eléctrica a través de “diablitos”. José de Jesús Moreno Ruiz, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Valles, confirmó la irregularidad, aunque desconoce hasta el momento, si en el funcionamiento de los sistemas de bombeo están involucradas empresas particulares, pues de ser así, el monto a recuperar tendría que ser dividido entre los responsables. Explicó, que los 180 mil pesos, no es derivado de una sanción, sino como recuperación del monto que se dejó de pagar a la CFE; no obstante, se hicieron los requerimientos legales por el robo de energía, considerado delito federal. Tan sólo de uno de los sistemas de bombeo, la cantidad que el Ayuntamiento deberá recuperar es de 100 mil pesos, mientras que del otro sistema, es de 80 mil. Trascendió, que el Presidente Municipal, suspendió a un empleado (sindicalizado), encargado de la vigilancia de uno de los sistemas, por no evitar la detección que hizo la paraestatal, pues se presume que el trabajador, (por cuestión de salud), no acudió a laborar el día de la inspección; por lo que el Alcalde, presuntamente lo responsabilizó del pago requerido de la CFE.