No son 15 sino un muerto por infección en el Hospital General En diversos medios de comunicación, durante el fin de semana pasado circuló la noticia, en los que se denunciaba por mismos médicos de la institución que habían fallecido 15 pacientes en los meses de agosto y septiembre en dicho Nosocomio debido a malas prácticas higiénicas. No son 15 sino solo un paciente que en lo que va de este año ha fallecido en el Hospital General de Valles tras contraer una infección en el área de neonatología, confirmó lo anterior Juan Jesús Martínez López, subdirector de Hospitales en San Luis Potosí de los Servicios de Salud en rueda de prensa dada ayer por la tarde. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios AUTORIDADES DE LA SSA ofrecieron una rueda de prensa para desmentir lo difundido el fin de semana pasado Y es que el funcionario de los SSA informó que el fin de semana comenzó a circular una información en diversos medios de comunicación en la que se denunciaba por mismos médicos de la institución que habían fallecido 15 pacientes en los meses de agosto y septiembre en dicho Nosocomio debido a malas prácticas higiénicas, por una supuesta falta de personal que derivaron en que contrajeran una bacteria de nombre "acinetobacter baumannii". Por su parte Fernando Hernández, Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la SSA, detalló que el Hospital de Valles presenta una tasa de infección de 3.76 episodios por cada 100 egresos, "manteniéndose por debajo del estándar nacional que es de 5 episodios por cada 100 egresos". Christian Alemán Muñiz, director del nosocomio detalló que en días recientes hubo cuatro casos de niños recién nacidos que se infectaron con la bacteria mencionada de los cuales uno falleció por diversas complicaciones dado que era un bebé prematuro de 26 semanas de gestación, un peso de 830 gramos y no se le habían formado bien los pulmones. La SSA detalla que las infecciones asociadas al cuidado de la salud suelen presentarse por múltiples condiciones, principalmente porque en el paciente hospitalizado se reduce la competencia inmune pero que no son privativas de hospitales públicos, incluso afectan tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. Martínez López calificó como cuestión de "apreciación" la falta de personal médico y de limpieza ya que como tal no existe y el trabajo que les toca hacer es cambiar esa percepción. Por último Alemán Muñiz detalló que en el Hospital General de Valles laboran un total de 115 médicos, 356 de enfermería y 4 cuadrillas de 12 personas en mantenimiento y limpieza. Cabe recordar que a inicios de este año, se denunció que en el Hospital se había hecho el despido de personal médico, de enfermería y de limpieza de un aproximado de casi 100 personas lo cual había dejado en una situación crítica al nosocomio.