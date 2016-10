Causan baja 15 policías por exámenes de confianza

Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor del ayuntamiento de Cuidad Valles, indicó que en lo que va de esta administración, poco más de 20 elementos de la corporación municipal han causado baja, la mayoría al no aprobar los sistemas de evaluación de control y confianza a los que son sometidos, por lo que una vez informado el departamento se inicia el proceso y se les liquida conforme a la ley. Agregó que dicho examen es aplicado por el sistema nacional de seguridad pública y es con base en este lineamiento que se generan las bajas, proceso en el cual no tiene injerencia ni la oficialía mayor ni el área de recursos humanos. Rodríguez Lucero señaló que hasta el momento no se ha recibido ningún amparo o queja por parte de los elementos dados de baja, por no aprobar los exámenes de confianza; por el momento la plantilla de personal en la Policía Municipal se mantiene en 155 elementos. Indicó que a pesar de las bajas, la plantilla se ha mantenido igual pues se dan de alta por igual a más elementos, dado que no se puede dejar a la corporación sin elementos, ya que la seguridad es un tema de principal importancia para la administración municipal.