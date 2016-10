Empresarios ven rentable la región en el ámbito turístico

Juan Ignacio Torres Landa, empresario hotelero y de servicios turísticos, señaló que actualmente la región de la huasteca potosina está siendo bien vista por inversionistas locales y de otros estados, “Yo creo que más que negocio, es una zona rica en conocimiento, en cultura que si uno aplica trabajo duro todos los días, seguramente quien invierta rendirá frutos en corto plazo”, expresó. De manera particular, externó que su empresa está por aperturar un hotel más que tendrá su ubicación en el municipio vecino de Aquismòn, lo cual es sinónimo de que las inversiones sí llegan y éstas a su vez generan empleos. En cuanto a la afluencia de visitantes, dijo que durante las tres temporadas fuertes como son fin de año, Semana Santa y Verano, el número no ha hecho más que aumentar, “Nos cae mucha gente de la frontera y el cetro de México, y de las ciudades importantes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, esta última temporada el turismo abarrotó la huasteca, dicen que el tabú tarda más que la realidad, nosotros empezamos a ver cambios significativos en el 2013, desde entonces no ha bajado el flujo de turistas que vienen a visitarnos aquí a San Luis y estamos muy contentos con los números”, finalizó.