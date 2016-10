Comunidades alejadas de la cabecera reclaman  atención

El Juez Auxiliar de Canoas, Gerardo Salazar Zúñiga, reveló que desde hace 15 años han pedido se concrete un proyecto de introducción de agua que los beneficie tanto a ellos como La Hincada, Ampliación La Hincada y Crucitas, y aunque ya obtuvieron un “sí” de ésta administración, hasta el momento no ha avanzado. Criticó que en este primer año de gobierno, solo se han visto obras para la cabecera municipal pero no para las comunidades. En todos estos años dijo, ha n sido abastecidos con pipas pero, el líquido solo les dura máximo cuatro días por lo que pidió se voltee a ver las necesidades que se tienen en las comunidades y ejidos y no sólo en la cabecera. María Dolores Reyes, secretaria de la Asociación de Padres de Familia de la Telesecundaria Francisco González Bocanegra de Crucitas, externó que tienen pendiente la construcción de una galera en esa institución que no ha sido terminada sino sólo se ha hecho los hoyos. “Las autoridades de Ampliación La Hincada, Canoas, Crucitas nos vamos a unir para venir a pedir que nos atiendan, somos como 8 ejidos” finalizó por último Gerardo Salazar.