Respalda regidor del PRD operativos de la Policía

“Yo no defiendo a la institución, yo me voy sobre la responsabilidad del ciudadano, donde tenemos que ser corresponsables para que podamos conducir moto o carro, el presentar el documento que nos acredita que somos aptos para poderlo conducir, pero si uno anda bajo los influjos del alcohol, claro que la Policía se le va a detener, esto no es captar fondos es para darle seguridad a los habitantes” respondió el edil. Y es que parte de la población califica como malo que la Policía local detenga unidades a los conductores por no contar con placas, cuando la inseguridad en el Municipio se ha incrementado y otros piensan que se debe a una estrategia para que el Ayuntamiento se haga de recursos. “Por ese sentido está trabajando la Policía Municipal, en darle seguridad y confianza a la sociedad vallense y a los que nos visitan. En esos filtros la policía está dentro de la regla y de sus funciones” añadió. Por otra parte el regidor informó que aún no define si rendirá su informe de primer año como edil sino que se encuentra indagando que es lo que dice la Ley Orgánica del Municipio, sin embargo había anunciado desde la semana pasada que lo haría este viernes 10 del mes en curso.