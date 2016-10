La masacre del 3 de octubre de 1937 por Cedillo en Ciudad Valles Uno des episodios más sangrientos de la historia ocurrió cuando gente del general Saturnino Cedillo atacaron a balazos en un mitin de Aurelio Manrique. En Ciudad Valles fue el lugar donde se vinieron a dirimir las diferencias del entonces ex gobernador Aurelio Manrique, mismo que Saturnino Cedilllo sacó del palacio de gobierno con todo y silla, y lo puso a media calle. Manrique era un hombre bravo, con excelente oratoria, había interrumpido el discurso del mismo General Calles acusándolo de farsante, Cedillo tenía un enemigo más, quien ahora lo acusaba de corrupto. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Así consignó el semanario el Pueblo, los acontecimientos de 1937. Se desarrollaban las campañas políticas para candidatos al Congreso Federal y Manrique pretendía que Cedillo no impusiera candidatos, para ello hubo un mitin en la Alameda de San Luis Potosí, el segundo en Ciudad Valles. El 3 de Octubre de 1937, la población de Ciudad Valles había sido convocada a un mitin de quien se perfilaba como posible candidato al gobierno del estado Sr. José de la Luz Cerda, le acompañaban el Diputado Francisco Arellano Belloc, el Juez Menor de la Ciudad de México Juan Torres y el Profesor Aurelio Manrique, este grupo como lo escribe la misma historia pretendía acabar con el cacicazgo del hombre poderoso de San Luis Potosí, General Saturnino Cedillo, quien trataría de imponer candidatos por dedazo. Fue entonces que Aurelio Manrique inició su discurso, de pronto desde la parte alta del Restaurant Madrid, que se ubicaba donde ahora está una financiera, empezaron a disparar con un metralleta, cayendo varias personas muertas y otras heridas, quienes pudieron corrieron hacia los negocios que había en los alrededores de la Plaza y otros se refugiaron en la panadería la Jalisciense, el temor que invadió a la multitud era de una forma inimaginable. Sin embargo en esta lucha un vaquero de nombre “Chano”, derribó como pudo de su caballo a Francisco Purata, pues este amedrentaba a los campesinos. Chano subió hasta la parte alta del Restaurant Madrid y con una reata, lazó y arrebató la ametralladora al asesino, al momento que salió corriendo dirigiéndose hasta el río donde se perdió, terminando así este momento lleno de miedo y pavor para todos. Algunos identificaron al asesino de la metralla como “El Zarco” quien era originario de Tancanhuitz. El arrojo y valentía de “Chano” evitó una masacre mayor, hoy en día podemos considerarlo como héroe de aquel terrible capítulo de la historia de Valles. José de La Luz Cerda y Aurelio Manrique fueron rescatados por un amigo de ellos de nombre Casimiro, mejor conocido como “Cachas” y este los llevó a la casa de su padre Don Casimiro Castellanos, permaneciendo ahí por varias horas, dado que las personas supuestamente enviadas por el General Cedillo aun rondaban por la plaza. Muertos: Lic. Juan B. Torres, José Rangel Candidato a Presidente Municipal de Villa Guerrero, Toribio Herrera comerciante, Tomas Guevara y Francisco Carrizales del Ejido el Abra. Heridos: Niño Samuel González, Esteban Pérez, Pedro Martínez, Transito López, Lic. Francisco Arellano Belloc y Leandro Porras Acevedo. Parece que hubo otros heridos pero no quisieron presentarse en la práctica de las diligencias. El cadáver del Juez Juan B. Torres, fue llevado a la ciudad de México, donde lo sepultaron el 5 de Octubre. El Hospital de Caminos donde se atendieron a los más de 18 heridos, ahí fue llevado también el Diputado Federal Francisco Arellano, pero rato después se lo llevaron a México para su atención médica dado que sus heridas no fueron graves. Por este motivo, de manera precipitada se retira del cargo como Presidente Municipal Don Tomas Oliva, lamentando estos hechos y para evitar todo tipo de rispideces propias de la política. Cuando el Coronel Arnulfo Palomera López llega a Ciudad Valles debido a su ejercicio militar, se hizo cargo del Consejo Municipal que se formó ante la separación del cargo del Presidente Municipal. En el obelisco instalado en la Plaza Principal de Valles, quedaron grabados en una placa los caídos de aquel trágico suceso. Una calle en la ciudad llevó durante muchos años el nombre de 3 de Octubre, misma que fue cambiada a Vicente C Salazar, nombre de un bandolero aprovechado que asoló en la revolución para su beneficio propio. En honor a las victimas otra calle del centro de llamo “Juan B. Torres”, hoy la conocemos como “Guadalupe Victoria”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA No son 15 sino un muerto por infección en el Hospital General Respalda regidor del PRD operativos de la Policía En dos meses podría iniciar la reparación de El Cascabel: PCM Causan baja 15 policías por exámenes de confianza Empresarios ven rentable la región en el ámbito turístico