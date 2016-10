Plantón de TUPA e ITUTSA contra la Junta Estatal de Caminos Para exigir que reparen los tramos carreteros estatales del municipio Ante la falta de respuesta de la Junta Estatal de Caminos para la reparación del tramo carretero Loma Bonita a San Isidro, transportistas de la organización de Transporte Urbano Ponciano Arriaga, TUPA, anunciaron que la tarde de hoy se habrán de estar manifestando frente a las instalaciones de la dependencia con el apoyo de otras organizaciones e instituciones. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios La organización de Transporte Urbano Ponciano Arriaga, anunció que para el día de hoy se realizará una manifestación frente a la Junta Estatal de Caminos. Al respecto, el dirigente de la organización, Moisés Hernández Antonio, manifestó que dicho reclamo obedece a que ya desde hace tiempo se ha realizado la solicitud a la JEC para que se repare dicho tramo, sin embargo hasta el momento no se ha obtenido una respuesta favorable y el problema ha ido creciendo. De la misma manera, señaló que el reclamo lo realizan de dos formas, una es en calidad de transportistas, pero también como ciudadanos, debido a que no solamente los microbuses se ven afectados al tener que circular casi de lado debido a las deformaciones del pavimento, sino también los particulares que transitan por esta rúa para llegar a sus casas, trabajos y escuelas. Aclaró que la manifestación no es en contra del ayuntamiento ya que dicen estar conscientes de que no es competencia del municipio ya que es tramo estatal, y que por el contrario respaldan al alcalde Baldemar Orta López para realizar las gestiones necesarias que permitan realizar dichos trabajos. Sin embargo aclaró que no se habrá de suspender el servicio de transporte ya que las rutas seguirán trabajando de manera normal, y solamente aquellas que se encuentren en base acudirán a realizar el plantón de manera pacífica ante la dependencia, en donde se espera acudan otras organizaciones así como instituciones a respaldar dicha inconformidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Preparan semana estatal contra las adicciones Cambian estacionamiento de taxis por arreglo de alumbrado público Inspecciones para prevenir cisticercos en Xantolo Piden a los regidores de la Comisión de Derechos Humanos acercarse a consejera Recibe UASLP pases de transporte para alumnos