Duplicidad de programas de  vivienda  en “La Escalera”, denuncian habitantes

María Elena Santiago, habitante indígena de la comunidad Tantocoy 1, señaló que han detectado que programas de apoyo de vivienda, han sido asignadas hasta en dos ocasiones de manera consecutiva, y a personas que tienen suficiencia económica, “hay muchas personas muy pobres que necesitan de un lugar donde vivir, pero a ellos no les dan nada, y a otros que ya recibieron casa, les volvieron a dar, y ahora tiene dos”. Aunque no supo precisar de qué nivel de gobierno aterrizan los programas, aseguró que la duplicidad de beneficiarios se dio en este año, pero atribuyó la problemática a que no se dan las inspecciones pertinentes para comprobar que los solicitantes realmente sean de bajos recursos, o que carezcan de otros beneficios o programas sociales. También con los programas de despensas, se han dado situaciones similares, pues hay quienes no tienen ni para comer, cuando las familias a las que les llega ese apoyo, tienen un trabajo, con un salario seguro, “aunque sea poquito, pero les da para comer, en cambio hay otras personas, que no comen en todo el día, porque se quitan el pan de la boca para que sus hijos comal algo aunque sea”, manifestó María Elena Santiago.