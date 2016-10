El PRI se tiene que ir en el 2018: Damián Zepeda El Secretario General del CEN del PAN visitó la región para sostener un encuentro con la militancia, rumbo a las elecciones a la Presidencia de la República. “Si algo ha quedado claro en estos años, es que tenemos un Gobierno Federal profundamente corrupto e ineficiente; por esa corrupción e ineficacia el PRI se tiene que ir en el 2018 y la alternativa no puede ser un populismo simplista, una persona que teme a debatir ideas como lo es Andrés Manuel López Obrador, la alternativa de cambio responsable es sin duda el PAN” expresó el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EN LAS INSTALACIONES DEL Comité Municipal Damián Zepeda sostuvo un encuentro con medios de comunicación y dirigentes municipales del partido Declaró lo anterior en rueda de prensa acompañado por el presidente del PAN en el estado, Xavier Azuara Zúñiga; por el diputado federal, Marco Antonio Gama Basarte; por la diputada local, Josefina Salazar Báez y el delegado del CEN, Alfonso Robledo Leal, en el comité local del partido en Valles. Zepeda Vidales encabezó posteriormente un encuentro con la militancia de la zona huasteca, a la cual asistieron más de mil panistas de municipios como Matlapa, Ébano, Aquismón, El Naranjo, Tamazunchale, San Martín, Axtla, Tancanhuitz, Xilitla, Tamuín, Tanquián, San Vicente y Ciudad Valles. Recordó que jamás el PAN había tenido los resultados como los obtenidos en las pasadas elecciones del 05 de junio, donde ganó siete gubernaturas estatales, y que para ello se conjugaron diversos factores, entre ellos que se ofrecieron buenos candidatos, hubo buenas campañas, se trabajó en la unidad en el partido y hubo hartazgo de la gente hacia los gobiernos que eran bastión del PRI. “Incrementamos el número de municipios que van a estar bajo gobierno del PAN, vamos a tener más diputados locales, en un solo año, de la elección del 2015 a la del 2016 tuvimos un crecimiento del 50% en las votaciones” aseguró, por lo que dijo no tener duda que ganarán la Presidencia de la República. Por otra parte, invitó a todos los panistas que cumplan los requisitos a participar en los procesos de renovación del Consejo Nacional, del Consejo Estatal y próximamente en la renovación de las estructuras municipales, “porque necesitamos un partido fuerte y unido, abierto a todos y en donde nadie quede excluido”, precisó. Acompañaron también a Damián Zepeda, el Secretario General del CDE y la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, Marcelino Rivera Hernández y Raquel Hurtado barrera, así como la Delegada del PAN en Ciudad Valles, Manuela Venegas y los Regidores de la Capital, César Contreras Malibrán y Laura Gama Basarte, así como Presidentes de Comités Municipales de la región. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Buscan que el turismo incluya a discapacitados No son 15 sino un muerto por infección en el Hospital General La masacre del 3 de octubre de 1937 por Cedillo en Ciudad Valles Respalda regidor del PRD operativos de la Policía En dos meses podría iniciar la reparación de El Cascabel: PCM